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肝基會「送愛到苗栗」免費保肝抽血及超音波 加值酒精代謝酶基因檢驗

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
肝基會於苗栗市提供免費保肝抽血及腹超篩檢活動，結合台灣彩劵、中國信託慈善基金會、台灣人壽支持贊助，苗栗市公所、苗栗市衛生所、大千綜合醫院，今天在苗栗為大約600位民眾進行保肝抽血，200位事先報名者可接受腹部超音波及酒精代謝酶基因檢驗。圖／肝基會提供
肝基會於苗栗市提供免費保肝抽血及腹超篩檢活動，結合台灣彩劵、中國信託慈善基金會、台灣人壽支持贊助，苗栗市公所、苗栗市衛生所、大千綜合醫院，今天在苗栗為大約600位民眾進行保肝抽血，200位事先報名者可接受腹部超音波及酒精代謝酶基因檢驗。圖／肝基會提供

肝基會大力推動「今年超了沒 ?」，希望喚起40歲以上民眾，每年一次腹部超音波檢查，早期發現肝癌，早期治療，避免遺憾。在台灣彩券、 中國信託慈善基金會、台灣人壽支持下，結合苗栗縣政府與衛生局，為苗栗市民免費肝病抽血、癌症指數篩檢及腹部超音波檢查，同時加值提供酒精代謝酶基因檢驗，提醒民眾重視肝臟健康。

活動於今天上午在苗栗縣政府第一辦公大樓一樓大廳舉行，針對30歲以上民眾約八百到一千人進行免費保肝篩檢，包括苗栗市長余文忠、苗栗縣衛生局長楊文志、衛生局保健科長廖秀慧、苗栗市衛生所主任歐蕙瑛、肝基會肝病篩檢執行長劉泮甫、肝基會執行總監黃婉瓊等，共同呼籲大家一起來顧肝。

癌症連續43年高居國人十大死因之首，B、C型肝炎正是引發慢性肝病與肝癌的主要元凶。統計顯示，感染B、C肝炎後，每4人就有1人會演變成肝硬化；而肝硬化患者中，每20人就有1人可能併發肝癌。根據113年統計，苗栗縣肝癌標準化死亡率為每十萬人口15.9人；其中男性為每十萬人口23.0人、女性為每十萬人口8.9人；男生因肝癌死亡人數為125人；女生因肝癌死亡人數為61人。

「肝臟是沉默的器官，多數肝病初期並無明顯症狀，民眾察覺時往往為時已晚。」苗栗縣政府特別感謝台灣彩券中獎者藉由中國信託捐款，由肝基會至苗栗市辦理免費的健康檢查，守護民眾健康，也感謝中國信託慈善基金會、台灣人壽志工朋友服務以及大千綜合醫院的醫療投入，期盼透過本次篩檢，及早找出慢性肝病與癌症的高危險群。

劉泮甫表示 : 肝基會本於照顧國人健康的使命，超前部署，希望結合社會愛心力量推動「今年超了 沒？全民腹超活動」，簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌的最重要利器。由於肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動。肝臟病變常是靜悄悄的發生，發生不可逆的病變時已不能積極治療，因此，事前預防及篩檢工作非常重要，

今天的活動由苗栗縣政府、苗栗縣政府衛生局指導，肝基會結合台灣彩券、中國信託慈善基金會、台灣人壽支持贊助，苗栗市公所、苗栗市衛生所、大千綜合醫院協辦。現場約為600位民眾進行保肝抽血，約200位事先報名者可接受腹部超音波及酒精代謝酶基因檢驗。

肝基會於苗栗縣舉行免費保肝腹超篩檢，民眾踴躍參與。圖／肝基會提供
肝基會於苗栗縣舉行免費保肝腹超篩檢，民眾踴躍參與。圖／肝基會提供

肝基會「送愛到苗栗」，提供苗栗市免費保肝抽血及腹超篩檢活動，苗栗市長余文忠出席致贈感謝狀予肝基會。圖／肝基會提供
肝基會「送愛到苗栗」，提供苗栗市免費保肝抽血及腹超篩檢活動，苗栗市長余文忠出席致贈感謝狀予肝基會。圖／肝基會提供

肝基會結合台灣彩劵、中國信託慈善基金會、台灣人壽支持贊助，苗栗市公所、苗栗市衛生所、大千綜合醫院，今天在苗栗為大約600位民眾進行保肝抽血，200位事先報名者可接受腹部超音波及酒精代謝酶基因檢驗。圖／肝基會提供
肝基會結合台灣彩劵、中國信託慈善基金會、台灣人壽支持贊助，苗栗市公所、苗栗市衛生所、大千綜合醫院，今天在苗栗為大約600位民眾進行保肝抽血，200位事先報名者可接受腹部超音波及酒精代謝酶基因檢驗。圖／肝基會提供

肝基會「送愛到苗栗」，提供苗栗市免費保肝抽血及腹超篩檢活動，苗栗市長余文忠出席致贈感謝狀予肝基會。圖／肝基會提供
肝基會「送愛到苗栗」，提供苗栗市免費保肝抽血及腹超篩檢活動，苗栗市長余文忠出席致贈感謝狀予肝基會。圖／肝基會提供

肝基會「送愛到苗栗」，提供苗栗市免費保肝抽血及腹超篩檢活動，苗栗市長余文忠出席致贈感謝狀予肝基會。圖／肝基會提供
肝基會「送愛到苗栗」，提供苗栗市免費保肝抽血及腹超篩檢活動，苗栗市長余文忠出席致贈感謝狀予肝基會。圖／肝基會提供

肝基會在苗栗市舉行免費保肝抽血及腹超篩檢活動，民眾領表準備接受篩檢。圖／肝基會提供
肝基會在苗栗市舉行免費保肝抽血及腹超篩檢活動，民眾領表準備接受篩檢。圖／肝基會提供

肝基會在苗栗縣舉行免費保肝抽血篩檢，中國信託台灣人壽志工加入服務。圖／肝基會提供
肝基會在苗栗縣舉行免費保肝抽血篩檢，中國信託台灣人壽志工加入服務。圖／肝基會提供

苗栗 保肝 肝基會

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