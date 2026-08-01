竹東客家流行音樂親子活動今登場 郭遠彰：讓客家文化走入生活

新竹縣竹東鎮公所今天下午在二重國小舉辦「2026竹東客家流行音樂親子活動」，以「𠊎唱客 共夏童樂齊步奏」為主題，結合客家音樂、親子劇場、山歌演唱、DIY、闖關及特色市集，吸引大批親子家庭參與，現場充滿歡笑與夏日節慶氛圍。

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東擁有深厚的客家文化底蘊，更長年透過客家山歌比賽及各項藝文活動，持續推廣客家語言與音樂文化。本次活動將傳統山歌與現代親子表演相互結合，以輕鬆、活潑且貼近日常生活的方式，讓孩子從音樂、戲劇及遊戲體驗中接觸客家文化，也讓不同世代在歡樂互動中自然產生連結。

竹東鎮公所表示，今年的摸彩活動獎項有Apple iPad、Apple Watch及多項精美好禮。現場民眾踴躍響應，將手中的發票化為公益愛心，也利用園遊券支持現場特色攤商，讓參與活動的歡樂進一步轉化為溫暖的善意。

今天舞台節目一開始由可愛活潑的竹東鎮立幼兒園三重分班帶來活力滿滿的舞蹈，接著是琴聲悠揚動人的竹東二重國小國樂團為活動揭開序幕，再由兩大劇團禮物盒劇團及咖哩玩劇團帶來精彩演出，透過生動的故事情節、活潑的肢體表現與現場互動，牢牢吸引小朋友目光。

此外，也邀請了專業的客語歌手青鳥合唱團、MR.one x 韶宣以及李彥鋒為大家帶來愉快的午後音樂饗宴。

郭遠彰指出除了豐富的親子節目，活動也邀請今年獲臺灣客家山歌比賽第一名的山歌王少年組鍾芯雨、山歌子組廖琼玉、超級組詹銀蘭登台獻唱，以悠揚歌聲演繹客家山歌之美。熟悉的旋律吸引不少長輩跟著輕聲哼唱，讓傳統歌謠在現代舞台上展現新的生命力。

郭遠彰強調，今年「竹東客家流行音樂親子活動」帶來客家音樂、親子戲劇、互動體驗、闖關及市集等多元活動內容，不僅是提供親子家庭共度假日時光的好去處，也讓客家文化透過更親切、更生活化的方式走進不同世代。共同留下屬於竹東夏日的美好回憶。

琴聲悠揚動人的竹東二重國小國樂團為活動揭開序幕。記者郭政芬／攝影

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東擁有深厚的客家文化底蘊，更長年透過客家山歌比賽及各項藝文活動。記者郭政芬／攝影

今年「竹東客家流行音樂親子活動」帶來客家音樂、親子戲劇、互動體驗、闖關及市集等多元活動內容。記者郭政芬／攝影