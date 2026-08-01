苗栗縣頭份市表揚模範父親及好人好事代表 55人獲表揚

苗栗縣頭份市公所今天在千八會館舉辦今年模範父親及好人好事表揚大會，全市共有28名模範父親代表、27名好人好事代表，感謝父親對家庭的辛勞付出，並肯定市民熱心公益、服務社會的善行義舉

市公所指出，這次表揚人選由各里及相關單位推薦，經公所依相關資格及事蹟進行審查後辦理表揚。今年模範父親代表，其中東庄里86歲的林和文先生自幼家境清寒，仍勤奮向學考取師範學校，投入教育工作長達41年，作育英才無數。任教期間，他積極訓練學生軟式網球隊，屢獲佳績，曾榮獲全國冠軍並率隊赴日比賽奪冠，也曾獲師鐸獎肯定。林和文一生孝順父母、重視家庭教育，育有三子都學有所成，長期投入社區志工、捐資興學及關懷弱勢，充分展現模範父親精神。

好人好事代表中，流東里75歲的湯添火被地方鄉親暱稱為「阿火伯」，為人低調樸實，長年熱心鄰里事務。多年來，他默默維護「流東通學步道」，整理環境、修護路面，守護學童上下學安全；也持續清掃老崎大土地公公園周邊環境，提供居民安心舒適的休憩空間，他曾受病痛考驗，仍持續投入社區服務，以實際行動落實「存好心、說好話、做好事」的信念。

頭份市長羅雪珠表示，每位父親都是家庭中重要的支柱，長期以責任與愛守護家人，值得社會給予最深的感謝；好人好事代表平日默默行善、無私付出，更是城市中溫暖而堅定的力量。感謝所有受表揚代表為家庭及社會所做的貢獻，也祝福全天下的父親身體健康、父親節快樂。

苗栗縣頭份市公所今天在千八會館舉辦今年模範父親及好人好事表揚大會，全市共有28名模範父親代表、27名好人好事代表獲表揚。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市公所今天在千八會館舉辦今年模範父親及好人好事表揚大會，全市共有28名模範父親代表、27名好人好事代表獲表揚。圖／頭份市公所提供