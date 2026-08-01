快訊

立法院備詢台前「罰站」10分鐘 媒體追問是否受委屈？李洋回應了

親曝大陸遊9天8夜花費 陳佩琪酸徐佳青：人家花公帑我自費

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園推動電纜地下化不易 市府：主控權在台電

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀音區臨海，強風鹽害嚴重，常造成台電設施損壞，跳電頻繁，搶修費工耗時，影響民生，地方盼電纜全面地下化（示意圖）。聯合報系資料照
桃園市觀音區臨海，強風鹽害嚴重，常造成台電設施損壞，跳電頻繁，搶修費工耗時，影響民生，地方盼電纜全面地下化（示意圖）。聯合報系資料照

桃園市觀音區爭取電纜全面地下化，地方揚言杯葛觀原超高壓變電所興建，引發話題。市府官員透露桃園近期電纜下地工程幾乎停滯，詢問台電結果都是經費不足，副市長蘇俊賓允持續跟中央爭取；台電坦言經費龐大，但工程常遇抗爭也是原因之一，需市府協調。

桃園市工務局指出，桃園自2015年6月推動電纜地下化，每年都有編列預算，分擔5成電纜下地工程經費，截至今年6月已移除5,664支電桿，全市電纜下地比例超過5成7，後續將以商圈、重劃區、拓寬道路、有人行道或中央分隔島道路、重大公共工程建設及沿海防災區域為優先推動路段。

工務局長汪在宙在議會備詢時，強調市府立場與民眾一致，但也坦言電纜下地計畫推動不易，主因電力設施為台電所有及管理，「主控權不在我們手上，都在台電手上」。他表示，台電在桃園幾乎快不做電纜地下化了，市府積極爭取，但只有影響交通或行人安全的路段，台電才比較願意配合，其他工程都說沒錢辦理。

蘇俊賓表示，雖然台電態度較強硬，但市府有跟經濟部溝通，雙方在輸配電、全市整體電網及產業電力需求部分有比較大的溝通空間，而民眾的意見也是市府的意見，未來會持續努力爭取。

台電則說，電纜地下化所費不貲，平均一公里就要4,800萬元，是架空線路的8到12倍，工法也比架空繁複，除了地下電纜可能遭遇自來水、天然氣、雨水箱涵和電信管線阻斷，原本在電桿上的開關設備及變壓器也得移至地面，移置工程常因民眾抗爭導致工程拖延受阻，此部分需市府幫忙協調。如能協調取得，台電會循序推動地下化工程。

電纜 台電 桃園

延伸閱讀

颱風加劇海岸流失…南市府提10.9億計畫拯救七股沙洲

台電與大甲高工辦產學合作班 首度加入無人機課程

全台每4度電就有1度給半導體！2030年用電飆升至800億度 網熱議：重啟核能吧

影／九如橋今通車沒典禮 陳其邁認護欄「很醜、漏氣」

相關新聞

中壢巨蛋招商中 民代憂交通配套不足 「金蛋」變「完蛋」

桃園市中壢體育園區預計要蓋能容納2.1萬人的巨蛋體育館，BOT案預計25日開標，地方樂見建設發展，但憂周邊交通配套不足成阻力，民代強烈建議市府加速規畫及推動。

苗栗縣頭份市表揚模範父親及好人好事代表 55人獲表揚

苗栗縣頭份市公所今天在千八會館舉辦今年模範父親及好人好事表揚大會，全市共有28名模範父親代表、27名好人好事代表，感謝父親對家庭的辛勞付出，並肯定市民熱心公益、服務社會的善行義舉

桃園推動電纜地下化不易 市府：主控權在台電

桃園市觀音區爭取電纜全面地下化，地方揚言杯葛觀原超高壓變電所興建，引發話題。市府官員透露桃園近期電纜下地工程幾乎停滯，詢問台電結果都是經費不足，副市長蘇俊賓允持續跟中央爭取；台電坦言經費龐大，但工程常遇抗爭也是原因之一，需市府協調。

親力照顧罕病長女、兼職維持家計 游上逸獲頒平鎮模範父親

父親節即將來臨，桃園市平鎮區公所為感念父親辛勞，今日上午舉辦平鎮區115年度模範父親表揚大會，其中，游上逸親力親為照顧罕病長女，還兼職上班維持家計；李阿育與妻攜手養育五名子女，還長年熱心地方事務，都獲選表揚。

16族齊聚桃園原民文化節 逛市集、玩互動還能學反賄選

桃園市原住民族「ho hai yan」文化節今明兩天在大園區領航北路的陽光劇場登場，集結16族文化展演、歲時祭儀、市集與歌舞競賽；桃園市政府政風處也攜手桃園地檢署設攤宣導反賄選，邀請民眾邊逛邊學，共同守護乾淨選風。

龍潭警結合扶輪社辦理鐵馬青春逍遙遊 推親子健康騎行迎暑假

為鼓勵青少年及親子利用暑假從事正當休閒活動，遠離毒品、詐騙、幫派及各類犯罪誘惑，桃園市龍潭分局於今日結合龍潭扶輪社舉辦第13屆「鐵馬青春逍遙遊」活動，以「反毒、反詐騙、顧健康」為主軸，吸引眾多親子家庭及民眾參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。