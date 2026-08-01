桃園推動電纜地下化不易 市府：主控權在台電

桃園市觀音區爭取電纜全面地下化，地方揚言杯葛觀原超高壓變電所興建，引發話題。市府官員透露桃園近期電纜下地工程幾乎停滯，詢問台電結果都是經費不足，副市長蘇俊賓允持續跟中央爭取；台電坦言經費龐大，但工程常遇抗爭也是原因之一，需市府協調。

桃園市工務局指出，桃園自2015年6月推動電纜地下化，每年都有編列預算，分擔5成電纜下地工程經費，截至今年6月已移除5,664支電桿，全市電纜下地比例超過5成7，後續將以商圈、重劃區、拓寬道路、有人行道或中央分隔島道路、重大公共工程建設及沿海防災區域為優先推動路段。

工務局長汪在宙在議會備詢時，強調市府立場與民眾一致，但也坦言電纜下地計畫推動不易，主因電力設施為台電所有及管理，「主控權不在我們手上，都在台電手上」。他表示，台電在桃園幾乎快不做電纜地下化了，市府積極爭取，但只有影響交通或行人安全的路段，台電才比較願意配合，其他工程都說沒錢辦理。

蘇俊賓表示，雖然台電態度較強硬，但市府有跟經濟部溝通，雙方在輸配電、全市整體電網及產業電力需求部分有比較大的溝通空間，而民眾的意見也是市府的意見，未來會持續努力爭取。

台電則說，電纜地下化所費不貲，平均一公里就要4,800萬元，是架空線路的8到12倍，工法也比架空繁複，除了地下電纜可能遭遇自來水、天然氣、雨水箱涵和電信管線阻斷，原本在電桿上的開關設備及變壓器也得移至地面，移置工程常因民眾抗爭導致工程拖延受阻，此部分需市府幫忙協調。如能協調取得，台電會循序推動地下化工程。