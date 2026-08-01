親力照顧罕病長女、兼職維持家計 游上逸獲頒平鎮模範父親

父親節即將來臨，桃園市平鎮區公所為感念父親辛勞，今日上午舉辦平鎮區115年度模範父親表揚大會，其中，游上逸親力親為照顧罕病長女，還兼職上班維持家計；李阿育與妻攜手養育五名子女，還長年熱心地方事務，都獲選表揚。

今年度平鎮區共有47位受表揚的模範父親，橫跨不同世代與背景，其中，來自桃園心路基金會的游上逸，是本年度最年輕的爸爸，學生時期起半工半讀，靠著努力與勤奮，建立起自己的家庭，並親自照顧罕病長女，白天接送妻兒上班上課，深夜上夜班維持家計，用愛守護家庭。

來自東勢里的李阿育，出身農家、刻苦踏實，與妻攜手養育五名子女，拉拔兒孫四代同堂，家庭和睦，且長年熱心地方事務，曾任模範鄰長、老人會及宗親會幹部，並擔任建安宮董事長，親力親為回饋鄉里，皆是公認的模範父親。

區長蕭巧如表示，平鎮區每年都會舉辦父親節表揚活動，讓子女當面向父親說聲「爸爸謝謝您！」會場特別布置溫馨拍照區，讓獲獎者能留下全家福的美好回憶；在音樂與掌聲中，帥氣的爸爸們依序上台接受區長頒贈獎牌，恭喜47位模範父親獲得這份榮耀，也祝福全天下爸爸們健康快樂。本次活動以「真愛父出 堅實後盾」的意念串聯整場大會，除了表揚模範父親，更有氣勢磅礡的平鎮國中武術表演及曼妙的光圈舞蹈，現場充滿歡樂與感恩氣氛，在此祝福全天下的父親，父親節快樂。

桃園市副秘書長賴淑華表示，他代表市長感謝每位父親對家庭的愛與奉獻，藉由表揚活動，讓子女勇於向父親表達感謝，也讓爸爸們感受到社會的肯定。