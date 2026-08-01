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16族齊聚桃園原民文化節 逛市集、玩互動還能學反賄選

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
市長張善政邀請民眾走進文化節，感受桃園多元共融的城市魅力。記者陳恩惠／翻攝
市長張善政邀請民眾走進文化節，感受桃園多元共融的城市魅力。記者陳恩惠／翻攝

桃園市原住民族「ho hai yan」文化節今明兩天在大園區領航北路的陽光劇場登場，集結16族文化展演、歲時祭儀、市集與歌舞競賽；桃園市政府政風處也攜手桃園地檢署設攤宣導反賄選，邀請民眾邊逛邊學，共同守護乾淨選風。

原住民族「ho hai yan」文化節今年首度於8月1日原住民族日及8月2日連續辦理，以「文化、產業、科技」為三大主軸，串聯歲時祭儀、傳統歌舞、特色市集、AI族語成果及多元族群展演，展現桃園完整匯聚全台16個原住民族群的文化特色，市長張善政邀請民眾走進文化節，感受桃園多元共融的城市魅力。

張善政說，桃園原住民族人口持續成長，截至今年6月底已達9萬1561人，為花蓮縣之外原住民族人口第二多的城市，也是全台少數完整擁有16個原住民族群的直轄市。今年文化節首度擴大為兩天舉辦，希望讓更多民眾認識原住民族文化，也透過文化交流展現桃園多元包容的城市特色。

今年活動以文化多元性、產業發展及科技傳承三大亮點規劃內容。首日由阿美族、排灣族、卑南族、布農族、平埔族（馬卡道族）祭師共同舉行除穢儀式，再由泰雅族耆老進行祈福儀式，展現原住民族敬天愛地、尊重祖靈的文化精神，並首度集結14個族群辦理歲時祭儀博覽會；第二天則安排13區傳統歌舞競賽、街舞展演，以及印尼竹馬舞、客家留聲樂團演出，呈現不同族群文化交流成果。

活動期間同步推出為期一個月的「桃原購物節」，整合活動市集、線上電商及實體展售，展售原住民族特色美食、文創及品牌商品。8月每逢週末，KIRI國際原住民族文化園區也將持續辦理市集活動，民眾消費滿300元即可參加抽獎，最高可抽中10萬元現金，希望透過文化帶動消費，促進原住民族產業發展。

除了文化展演與市集外，今年也加入科技元素，表彰阿美族語AI翻譯智能體，運用人工智慧協助族語學習、保存與推廣，並於開幕活動表揚設計團隊，象徵桃園推動文化與科技融合，開創族語傳承新模式。

適逢今年11月28日將舉行地方公職人員九合一選舉，桃園市政府政風處也結合文化節，在會場設置「桃原廉手 作伙反賄」反賄選宣導攤位，並攜手桃園地方檢察署以「桃園反賄，清廉守衛」及「檢舉保密不外流，千萬獎金即到手」為宣導主軸，透過互動遊戲、趣味問答等方式，向民眾宣導反賄選理念。

政風處指出，桃園是設有山地原住民自治區的直轄市，今年九合一選舉除選舉直轄市長、市議員及里長外，也將辦理山地原住民自治區區長及區民代表選舉，因此結合原住民族文化節辦理宣導，希望透過符合地方特色及多元族群的互動方式，加深民眾對賄選手法及檢舉制度的認識，攜手營造乾淨選風，守護民主價值。

桃園市原住民族「ho hai yan」文化節今明兩天在陽光劇場集結16族文化展演、歲時祭儀、市集與歌舞競賽；桃園市政府政風處也攜手桃園地檢署設攤宣導反賄選，邀請民眾邊逛邊學，共同守護乾淨選風。記者陳恩惠／翻攝
桃園市原住民族「ho hai yan」文化節今明兩天在陽光劇場集結16族文化展演、歲時祭儀、市集與歌舞競賽；桃園市政府政風處也攜手桃園地檢署設攤宣導反賄選，邀請民眾邊逛邊學，共同守護乾淨選風。記者陳恩惠／翻攝

桃園市政府政風處攜手桃園地檢署在原住民族「ho hai yan」文化節設攤宣導反賄選，邀請民眾邊逛邊學，共同守護乾淨選風。記者陳恩惠／翻攝
桃園市政府政風處攜手桃園地檢署在原住民族「ho hai yan」文化節設攤宣導反賄選，邀請民眾邊逛邊學，共同守護乾淨選風。記者陳恩惠／翻攝

桃園市政府政風處攜手桃園地檢署，一同在桃園市原住民族「ho hai yan」文化節設攤宣導反賄選，邀請民眾邊逛邊學，共同守護乾淨選風。記者陳恩惠／翻攝
桃園市政府政風處攜手桃園地檢署，一同在桃園市原住民族「ho hai yan」文化節設攤宣導反賄選，邀請民眾邊逛邊學，共同守護乾淨選風。記者陳恩惠／翻攝

桃園市原住民族「ho hai yan」文化節今明兩天在陽光劇場集結16族文化展演、歲時祭儀、市集與歌舞競賽；桃園市政府政風處也攜手桃園地檢署設攤宣導反賄選，邀請民眾邊逛邊學，共同守護乾淨選風。記者陳恩惠／翻攝
桃園市原住民族「ho hai yan」文化節今明兩天在陽光劇場集結16族文化展演、歲時祭儀、市集與歌舞競賽；桃園市政府政風處也攜手桃園地檢署設攤宣導反賄選，邀請民眾邊逛邊學，共同守護乾淨選風。記者陳恩惠／翻攝

桃園市原住民族「ho hai yan」文化節今明兩天舉行，市府政風處攜手桃園地檢署共同宣導反賄選。記者陳恩惠／翻攝
桃園市原住民族「ho hai yan」文化節今明兩天舉行，市府政風處攜手桃園地檢署共同宣導反賄選。記者陳恩惠／翻攝

市集 賄選 桃園 張善政

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