桃園珍珠海岸國際音樂節開跑 首日晚間逢關公遶境

桃園珍珠海岸國際音樂節在今明兩天舉行，邀請國內外音樂人演出。桃園市政府觀光旅遊局提醒，今天晚間8時30分將有關公文化節神禧夜巡遶境，屆時請用路人配合現場交通管制指引。

觀旅局表示，今年桃園珍珠海岸國際音樂節在桃園竹圍漁港舉行，以「聲音上岸，世界連線」為主題，規劃「珍珠國際」、「海岸熱血」及「築夢世界」3大舞台。

觀旅局表示，「珍珠國際」邀來周湯豪、盧廣仲、玖壹壹，以及來自韓國、印尼、日本、馬來西亞、澳門等地的音樂人演出；「海岸熱血」則舉辦桃園盃「全國3對3籃球賽」，桃園鐵玫瑰熱音賞決賽也將在漁貨直銷中心前廣場展開。

觀旅局指出，音樂節會場旁提供約2000席機車停車位，活動期間將管制港區內車輛行駛方向，欲前往竹圍漁港採買或用餐民眾請由海港路方向進入至漁港北側停放車輛，參與活動民眾請由漁港路進入至漁港南側停車。

觀旅局表示，建議自行開車的民眾至A11產專區臨時停車場停放車輛，轉乘接駁車前往活動會場，活動期間將開放周邊部分道路為臨時路邊停車區；搭乘高鐵或機場捷運的民眾，建議可搭乘桃園機場捷運至A11坑口站轉乘接駁車。

觀旅局指出，接駁車服務時間為下午2時至晚間10時，班距約15分鐘，並將依人潮狀況彈性加派班次；市區民眾可搭乘桃園客運5016、5022、5022A等公車路線，於「竹圍站」下車後步行即可抵達會場。

觀旅局也說，今天晚間適逢蘆竹誠聖宮「2026關公文化節神禧夜巡遶境」，遶境隊伍各式車輛預計晚間8時30分自海港路進入彩虹橋，於竹圍漁港北側迴轉自海港路出，屆時請用路人配合現場交通管制人員指引，其餘交通詳情可上官網查詢。