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新竹市原住民族文化展開幕 推廣傳承與多元交流
響應8月1日原住民族日，新竹市政府今天起至9日在那魯灣文化聚落舉辦原住民族文化展，副市長林琨瀚出席表示，盼透過表演及特色飲食體驗，推廣原住民族文化與多元族群交流。
新竹市政府今天在那魯灣文化聚落舉辦「原力合流：山海生風詠榮耀」開幕活動，林琨瀚致詞提到，此次策展主題中，「原力」象徵原住民族文化深植土地與族群記憶的生命能量，「合流」則代表不同文化在城市中交流融合，形塑多元文化樣貌。
林琨瀚指出，展覽以「山、海、榮耀」為主軸，分別呈現泰雅族、阿美族及排灣族等族群文化意象，串聯生活智慧、工藝藝術、文化精神與歷史記憶，引領民眾認識原住民族文化內涵。
無黨籍新竹市議員林慈愛接受媒體訪問表示，原住民族文化是台灣珍貴的文化資產，也是新竹市多元文化的重要力量，透過文化策展，可讓更多市民認識原住民族文化，促進文化傳承與族群理解，營造多元共融的城市環境。
根據新竹市政府資料，此次展覽透過故事敘事及空間情境營造，引導民眾探索原住民族文化，並設置象徵文化傳承與生命延續的「生命樹」裝置藝術，結合互動展板、族語祝福及文化問答等體驗，讓民眾感受原住民族文化。
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