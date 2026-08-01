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中壢巨蛋招商中 民代憂交通配套不足 「金蛋」變「完蛋」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市中壢體育園區預計要蓋能容納2.1萬人的巨蛋體育館，BOT案預計25日開標。示意圖／桃園市體育局提供
桃園市中壢體育園區預計要蓋能容納2.1萬人的巨蛋體育館，BOT案預計25日開標。示意圖／桃園市體育局提供

桃園市中壢體育園區預計要蓋能容納2.1萬人的巨蛋體育館BOT案預計25日開標，地方樂見建設發展，但憂周邊交通配套不足成阻力，民代強烈建議市府加速規畫及推動。

桃園市議員謝美英指出，中壢巨蛋是南桃園脫胎換骨的關鍵建設，但大型建設不能只看場館規模，必須同步解決2萬人進、離場的交通問題。萬一巨蛋蓋好了，觀眾被困在車陣進退兩難，「這顆蛋就不是金蛋，是完蛋」。

謝美英說，中壢巨蛋目前正在招商，市府預計最快2035年啟用，除了運動場館，還會有購物中心，但以體育園區現況道路、路幅寬度評估，根本不足支撐未來交通量能。解決方法除了靠捷運綠線延伸中壢，平面道路規畫也不可省，龍岡路三期拓寬喊了20年，預算從20億元變50億元，何時動工？

桃園市政府表示，體育園區未來人流疏導以大眾運輸為導向，捷運為主、公車為輔，大型活動期間除加密捷運班次，也會透過道路管制、號誌調整及設立接駁車等方式降低衝擊。為滿足自行開車的民眾需求，園區也規劃4千個汽車停車格、4千7百個機車停車格，未來會視使用情況滾動調整。

中壢 BOT 體育館

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