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竹市啟動校園問題油品團體訴訟協助機制 16校曾使用問題批次

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹市啟動校園問題油品團體訴訟協助機制。聯合報系資料照
竹市啟動校園問題油品團體訴訟協助機制。聯合報系資料照

針對中聯油脂股份有限公司大豆沙拉油檢出苯駢芘超過食品安全衛生管理法限量標準事件，新竹市政府經比對確認，共有16所學校曾於5月使用中央公告問題批次油品。教育處第一時間完成相關學校供餐紀錄、食材驗收資料及油品使用情形清查，並要求完整保存驗收及使用紀錄，持續配合中央主管機關及衛生單位辦理後續處置，全力維護學生、家長及教職員權益。

市長高虹安表示，學生健康與校園食安是市府重視的施政重點。中央公布新增問題批號後，市府立即清查校園使用情形，召集16所使用問題油品學校召開專案會議，要求落實家長溝通、健康關懷、資訊公開及資料保存。市府也將提供行政協助，協助有意願者參與團體訴訟，依法維護學生、家長及教職員權益。

高虹安表示，依行政院消費者保護處協調機制，本案學生及教職員部分由台灣消費者保護協會承辦校園團體訴訟。教育處已通知各校協助辦理，相關資訊將公告於校網，並協助家長、學生及教職員了解申請資格、文件及流程，保障自身權益。

高虹安指出，為減輕家長行政負擔，各校將統一協助收件及彙整資料，再送交台灣消費者保護協會辦理，家長無須自行寄送文件。參與團體訴訟應備文件包括團體訴訟請求人基本資料表、請求權讓與同意書、未與業者達成和解切結書及相關佐證文件，未滿18歲學生須由法定代理人簽名同意。總收件截止日期為今年10月30日，惟各校收件期限仍依各校公告辦理。

高虹安表示，市府將持續掌握案件進度，配合中央及相關單位辦理後續作業，並協助學校提供家長資訊與行政支援，維護學生、家長及教職員權益。教育處提醒，符合資格且有意參與團體訴訟者，請依各校公告期限備妥文件提出申請，由學校統一彙整送件。相關資訊可至「台灣消費者保護協會－致癌沙拉油校園團體訴訟專區」查詢( https://www.cpat.org.tw/page/news/show.aspx?num=326 )。

校園 機制 高虹安

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