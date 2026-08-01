龍潭警結合扶輪社辦理鐵馬青春逍遙遊 推親子健康騎行迎暑假

為鼓勵青少年及親子利用暑假從事正當休閒活動，遠離毒品、詐騙、幫派及各類犯罪誘惑，桃園市龍潭分局於今日結合龍潭扶輪社舉辦第13屆「鐵馬青春逍遙遊」活動，以「反毒、反詐騙、顧健康」為主軸，吸引眾多親子家庭及民眾參與。

活動於龍潭運動公園出發，沿途經過石門大草坪、龍潭大池自行車道，最終回到龍潭運動公園，全長約15公里，完成騎乘的民眾可獲得高級排汗衫及摸彩券。現場並安排反毒、反詐騙宣導有獎徵答、親子趣味競賽及摸彩活動，氣氛熱絡，大小朋友玩得不亦樂乎。

龍潭分局偵查隊也於活動中進行犯罪預防宣導，向民眾說明常見詐騙手法、毒品危害、交通安全及法治觀念，提醒青少年切勿因一時好奇或貪念誤觸法網，並呼籲民眾提高警覺，慎防假投資、假求職、人頭帳戶及提款車手等詐騙陷阱，共同守護自身財產安全。

龍潭警分局長施宇峰表示，暑假是青少年培養正當休閒興趣的重要期間，警方持續執行青春專案，透過結合民間團體辦理健康休閒活動，提供青少年正向、多元的活動選擇，引導遠離毒品、詐欺及危險駕車等不法誘惑，培養正確法治觀念與健康生活習慣。同時也感謝龍潭扶輪社長期投入公益及協助犯罪預防工作，攜手營造安全、友善的成長環境。