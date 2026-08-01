2026義民節大茅埔聯庄輪值 「恭迎義民爺」祭典登場

2026義民節今年由大茅埔聯庄輪值祭典區，「恭迎義民爺爺儀式」今天上午於褒忠亭義民廟舉辦，象徵義民祭典活動展開。義民祭為客庄重大祭典，新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科參與，並邀請大眾參與褒忠亭義民節祭典。

大茅埔祭典區總爐主吳家潮表示，今年由大茅埔聯庄輪值祭典區主辦義民廟建廟238年義民節祭祀活動，祭典區十五年輪值一次籌辦義民祭典，大茅埔聯庄包含新竹縣境內巨埔里、照門里、鹿鳴里、新北里、清水里、東平里，以及桃園市境內的三和里及三水里等，從今日起開始進行輪值奉飯儀式。

陳見賢表示，今年很榮幸能夠與值年總爐主吳家潮、新埔鎮長陳英樓、關西鎮長陳光彩，及輪值地區里長及爐主們，一同恭迎義民爺爺回祭典區坐鎮，展開義民節傳統祭典中最具特色輪值為期一個月的「奉飯儀式」，也代表義民節祭典正式揭開序幕。

褒忠亭義民節祭典（義民祭）為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值，義民祭呈現團結、祥和的氣氛，兼顧客家文化民俗與教化意義；義民信仰的精神及價值，最能在一年一度「義民祭」活動中展現無遺。

今年義民祭延續「教育扎根」與「客家文化傳承」兩大主軸，6月於大茅埔祭典區4所國小舉辦「義進校園」活動，透過新創劇碼「義民爺爺帶𠊎轉屋下－當慶个人」巡演，以五感體驗的客家表演藝術，介紹義民祭由來、祭典科儀及在地故事，讓學生從動畫與展演中認識義民先烈守護家園的精神，深入體驗客家文化與地方人文。

新竹縣政府文化局長朱淑敏表示，「義魄千秋－2026全國義民祭在新竹縣」將於8月29日登場，結合運動、藝文與信仰元素，規畫「擔擔相傳．代代傳」挑擔儀式、「義民創意打頭陣」、祈福祭祀大典、義民爺遶境、義民勇士路跑及「義民之夜」等系列活動，邀請全國民眾共襄盛舉。

祭典活動於8月30日豎燈篙揭開核心祭典序幕，8月31日褒忠橋下午鳳山溪放水燈招引水路孤魂；9月1日上午10點於義民廟內舉行義民爺祭祀大典、交接值年總爐主、獻午供，當日傍晚於大茅埔祭典區舉辦普渡宴客、客家戲、收孤、大士爺羽化等傳統祭典活動；9月3日恭送義民爺聖駕回鑾後圓滿完成今年祭典。

褒忠亭義民節祭典（義民祭）為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值。圖／竹縣府提供