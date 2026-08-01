桃園觀音電纜下地計畫沒期程挨批 地方醞釀杯葛觀原變電所工程

桃園市觀音區臨海，強風鹽害嚴重，常造成台電設施損壞，跳電頻繁影響民生，台電及市府雖有電纜地下化規畫，但未給具體期程，引發地方不滿，揚言發動抗爭，杯葛觀原超高壓變電所興建。

觀音鹽害嚴重，設施外觀雖然沒問題，但颱風或強風吹過常見電桿傾倒或設備短路，民代接獲的陳情案一年超過200件，內容除反映生活不便，也抱怨家中電器因跳電毀損，地方爭取地下化多年，問題始終難解，桃園市政府雖了解狀況，但稱主導權在台電，無法過度干預或插手。

國民黨議員吳進昌表示，觀音有大潭電廠，從不缺電，但臨海鹽害嚴重，跳電問題令人頭痛，爭取地下化許久，始終難全面改善。電廠是鄰避設施，觀音人生活必須承受風險壓力，但頻繁跳電讓基本生活品質沒保障，民眾心裡難免不平衡，台電有必要跟地方溝通，清楚說明規畫與期程，才能讓人信服。

無黨籍議員許更生指出，台電現在提出「研擬優化觀音地區供電穩定方案」是配合觀原變電所輸電需求規畫，不是從民生角度出發，而且工程沒有具體期程，若一再拖延，問題只會不斷重演。每次開會反映，台電總拿公司虧錢搪塞，虧錢還能花400億蓋變電所？如果台電沒錢顧民生，那變電所也不要蓋了。

台電桃園營運處回應，公司辦理觀音地區供電穩定方案是以穩定地方供電及防災為優先條件，電纜下地工程經費每公里約4800萬元，由於要配合新設用電申請及各類公共工程，加上施工可能遭遇自來水、天然氣及汙水地下管線等障礙及糾紛，尚無法估出工程總經費及具體期程。

針對地方揚言抗爭，台電強調變電所主建築距離最近的民宅達80公尺，電磁場防護優於國家安全標準，同時也採用最高規格防水、抗震及防火設備，確保營運絕對安全，未來也將持續向市府、民代與民眾說明變電所建設與電網升級是相輔相成的配套計畫，期盼透過實質睦鄰建設與供電品質提升，化解地方疑慮，共創雙贏。

許更生也反映觀音人口少，每當大規模停電，台電維修團隊總從人多的行政區開始修，觀音人少總被排在最後，對觀音人不公平；台電強調源頭沒修復，末端線路也無法復電，因此搶修順序會從主幹線、分歧線至接戶線。另外，而桃園區處去年10月成立「海線巡修班」，觀音復電時效已從平均2小時縮短至平均1小時。