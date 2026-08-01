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龍潭警邀親子騎鐵馬 寓教於樂學法治觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市龍潭警分局、龍潭扶輪社舉辦第13屆「鐵馬青春逍遙遊」活動。圖：警方提供

桃園市龍潭警分局為鼓勵青少年及親子利用暑假從事正當休閒活動，遠離毒品、詐騙、幫派及各類犯罪誘惑，於今（1）日結合龍潭扶輪社舉辦第13屆「鐵馬青春逍遙遊」活動，以「反毒、反詐騙、顧健康」為主軸，吸引眾多親子家庭及民眾熱情參與，活動在歡笑與活力中圓滿落幕，讓參與民眾在騎乘自行車健身樂活的同時，也透過寓教於樂的方式建立正確法治觀念，迎接健康、安全的暑假生活。

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參與民眾在騎乘自行車健身樂活的同時，也透過寓教於樂的方式建立正確法治觀念，迎接健康、安全的暑假生活。圖：警方提供

龍潭分局表示，此次活動於龍潭運動公園出發，沿途經過石門大草坪、龍潭大池自行車道，最終回到龍潭運動公園，全長約15公里，完成騎乘的民眾可獲得高級排汗衫及摸彩券。現場並安排反毒、反詐騙宣導有獎徵答、親子趣味競賽及摸彩活動，氣氛熱絡，大小朋友玩得不亦樂乎，充分展現健康運動及親子共樂的精神。龍潭分局偵查隊也於活動中進行犯罪預防宣導，向民眾說明常見詐騙手法、毒品危害、交通安全及法治觀念，提醒青少年切勿因一時好奇或貪念誤觸法網，並呼籲民眾提高警覺，慎防假投資、假求職、人頭帳戶及提款車手等詐騙陷阱，共同守護自身財產安全。

龍潭分局長施宇峰表示，暑假是青少年培養正當休閒興趣的重要期間，警方持續執行青春專案，透過結合民間團體辦理健康休閒活動，提供青少年正向、多元的活動選擇，引導遠離毒品、詐欺及危險駕車等不法誘惑，培養正確法治觀念與健康生活習慣。同時也感謝龍潭扶輪社長期投入公益及協助犯罪預防工作，攜手營造安全、友善的成長環境，讓青春在陽光下奔馳，也讓犯罪預防的成效能深植每位參與民眾觀念。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警邀親子騎鐵馬 寓教於樂學法治觀念

親子 法治 龍潭大池

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