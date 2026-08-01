聽新聞
0:00 / 0:00
「一位難求」新竹生醫園區 編60億元建第四生技大樓
新竹生醫園區產業聚落持續擴大，竹科管理局推動第四生技大樓，行政院長卓榮泰昨前往視察，強調「健康台灣」是總統賴清德重要施政目標，已編六十億元規畫興建，盼中央地方攜手加速建設。縣長楊文科表示，將以最快速度完成都市設計審議，協助園區發展。
楊文科致詞時也為竹科三期、台知園區請命，指竹科三期計畫已送內政部審議，即將召開都市計畫委員會，地主也已完成溝通並表達支持，盼中央持續協助；卓榮泰致詞時回應，回去將全面來盤整與協助。
第四生技大樓初步規畫地下三層、地上十一層，總樓地板面積約九千八百坪，內部有五十坪到三百坪不等的廠辦空間，預計能提供五十五個生產單位，約能創造一千六百個就業機會。
卓榮泰指出，台灣擁有完善健保制度、高品質醫療服務及世界級半導體產業優勢，在ＡＩ時代更應加速發展生醫產業，完善產業生態鏈，朝智慧醫療、精準健康的國家目標邁進，期待國科會及竹科管理局依規畫期程推動，並與新竹縣府及地方合作，打造生醫科技與特色醫療聚落。
立委徐欣瑩表示，新竹生醫園區近年發展成果，仰賴中央、國科會、新竹縣府及產業共同努力，期盼未來持續深化合作，讓生醫研發成果落地，照顧新竹縣民眾的健康。
楊文科說，新竹生醫園區在國科會支持下，已成台灣護國群山的重要一環，「一位難求」，縣府將以最快速度完成都市設計審議，協助園區發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。