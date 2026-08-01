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「一位難求」新竹生醫園區 編60億元建第四生技大樓

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
行政院長卓榮泰（左四）昨視察新竹生物醫學園區，新竹縣長楊文科（右三）、立委徐欣瑩（右二）等人同框。記者郭政芬／攝影
行政院長卓榮泰（左四）昨視察新竹生物醫學園區，新竹縣長楊文科（右三）、立委徐欣瑩（右二）等人同框。記者郭政芬／攝影

新竹生醫園區產業聚落持續擴大，竹科管理局推動第四生技大樓，行政院長卓榮泰昨前往視察，強調「健康台灣」是總統賴清德重要施政目標，已編六十億元規畫興建，盼中央地方攜手加速建設。縣長楊文科表示，將以最快速度完成都市設計審議，協助園區發展。

楊文科致詞時也為竹科三期、台知園區請命，指竹科三期計畫已送內政部審議，即將召開都市計畫委員會，地主也已完成溝通並表達支持，盼中央持續協助；卓榮泰致詞時回應，回去將全面來盤整與協助。

第四生技大樓初步規畫地下三層、地上十一層，總樓地板面積約九千八百坪，內部有五十坪到三百坪不等的廠辦空間，預計能提供五十五個生產單位，約能創造一千六百個就業機會。

卓榮泰指出，台灣擁有完善健保制度、高品質醫療服務及世界級半導體產業優勢，在ＡＩ時代更應加速發展生醫產業，完善產業生態鏈，朝智慧醫療、精準健康的國家目標邁進，期待國科會及竹科管理局依規畫期程推動，並與新竹縣府及地方合作，打造生醫科技與特色醫療聚落。

立委徐欣瑩表示，新竹生醫園區近年發展成果，仰賴中央、國科會、新竹縣府及產業共同努力，期盼未來持續深化合作，讓生醫研發成果落地，照顧新竹縣民眾的健康。

楊文科說，新竹生醫園區在國科會支持下，已成台灣護國群山的重要一環，「一位難求」，縣府將以最快速度完成都市設計審議，協助園區發展。

大樓 生技 都市計畫

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