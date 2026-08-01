選戰初探／竹市北區 陸空戰交織 白拚插旗

新竹市北區向來是傳統「紅白帖」陸戰與新興議題空戰的交錯地帶，多年來議員席次維持藍、綠、無黨與第三勢力群雄割據的微妙平衡。國民黨、民進黨下屆分別提名四席、三席，都有新人首度參戰；時代力量、無黨籍議員四人有三人要拚連任，白營也捲土重來，戰況激烈。

北區議員選舉應選九席。民進黨部分，隨著現任議員劉康彥拋出不連任震撼彈後，改由辦公室主任林士凱承接衣缽，綠營決定放手一搏，採取首次在新竹市實施的「全民調初選」，試圖擴張至三席，最終由現任議員楊玲宜、林士凱、新人曾國維勝出，將代表綠營參選。

國民黨提名現任議員蕭志潔、黃美慧、吳旭豐與「社工碩士」新人王雲慶四人。現任三名議員都是實力派戰將，組成難以撼動的鐵三角。蕭志潔連任六屆，票倉深植於北區底蘊深厚的眷村與傳統舊社區；已成功三連霸的黃美慧以扎實的在地服務和親民形象，牢牢鎖定傳統鄰里選票；正藍軍明星新生代吳旭豐接下父親、前市議員吳青山的棒子，本屆初試啼聲便拿下九千多票全區最高票。

另外，北區也是無黨籍議員席次最多的選舉區，包括八屆議員、其中曾五連霸的彭昆耀，及本屆首次參選即當選的鄭慶欽，兩人都將爭取連任。六連霸議員孫鍚洲不連任，交棒兒子孫宗孝參選。

而時代力量在新竹市擁有三席議員，其中一席是北區的林彥甫，這次將挑戰三連霸。民眾黨部分則已提名本屆選舉「落選頭」新竹市農產運銷公司總經理蔡文盛，力求為白營在北區插上首面旗幟。

地方人士觀察，北區與科技新貴密集、高度仰賴空戰的東區不同，這裡既有都城隍廟周邊舊城商圈的活化、傳統市場改建與人本交通瓶頸，也有南寮沿海地區的觀光轉型難題。在「藍營求穩、綠營開拓、無黨傳承、白營突圍」的複雜交織下，如何提出實質解方，將成為參選人成功突圍的契機。