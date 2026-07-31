鍾東錦作見證 陽交大與禾榮簽署「核心醫療產業推動園區」合作備忘錄

國立陽明交通大學今天下午在苗栗縣長鍾東錦的見證下，在縣府與禾榮科技簽署「核心醫療產業推動園區」產學及人才培育合作備忘錄，希望為苗栗產業升級注入新動能，鍾東錦在會中提及醫療園區、高鐵周邊土地規畫，也期許攜手各界共創美好前景，透過產官學合作打造更幸福快樂的苗栗。

縣府指出，苗栗近年積極推動核心醫療產業發展，此次結合陽交大在醫學、工程、人工智慧及跨領域研究的學術能量，及禾榮科技在硼中子捕獲治療（BNCT）、粒子加速器及先進放射醫療系統的研發實力，將共同建構教育培育、技術研發、臨床轉譯及產業合作平台。

今天下午，禾榮科技總經理沈孝廉與陽交大校長林奇宏在鍾東錦的見證下完成簽約儀式，鍾東錦感謝陽交大與禾榮科技選擇苗栗作為合作基地，期許未來帶動苗栗高階醫療科技人才、研發及產業資源逐步聚集，成為台灣高階醫療科技研發、人才培育與產業發展的重要基地。

鍾東錦表示，這場簽約儀式有加乘效應，透過縣府提供土地資源再結合產學合作，是苗栗推動核心醫療產業發展的重要里程碑，至於原本的「遠雄醫療園區」土地，未來朝向促參方式規畫，可提供數個需要的單位使用，發揮土地最大價值，高鐵站正前方土地也將辦理標售，希望有興趣的各界好友參與，攜手將後龍打造成更繁榮的地區，創造更大福祉。

林奇宏感謝縣府提供校地，他表示除了目前將AI導入到各種醫療的操作及醫療設備之外，未來推動的方向包括核心醫療產業的建置、製造與提供服務，禾榮在此領域已有足夠量能，將在「核心醫療產業推動園區」完成研發及製造，培育更多人才推進醫療產業的發展。

禾榮總經理沈孝廉表示，禾榮在市場上推動「國產國造」計畫，硼中子捕獲治療（BNCT）是癌症治療的一個大型設備，未來要推向國際市場，就目前來講培育人才是最重要的計畫，因此與陽交大合作，後續擬在後龍規畫新建加速器工廠，以便形成完整的產業鏈。

國立陽明交通大學校長林奇宏（右）與禾榮科技總經理沈孝廉（左）今天下午在苗栗縣長鍾東錦的見證下，簽署「核心醫療產業推動園區」產學及人才培育合作備忘錄。圖／苗栗縣政府提供