苗縣府辦理竹南東站停車場BOT案公聽會 打造停車商業新地標

為改善竹南火車站東側長期停車空間不足及周邊交通壅塞問題，並提升公有土地使用效益，苗栗縣政府依促進民間參與公共建設法，推動「竹南火車站東站停車場及商業設施興建營運移轉（BOT+ROT）案」舉辦公聽會，針對交通轉乘、商業服務與休閒機能三面向地方意見，將納入重點規劃。

竹南火車站為苗栗縣重要交通樞紐，近年因通勤、轉乘人口持續成長，停車需求快速增加，周邊停車空間長期供不應求。經竹南鎮公所多年爭取並獲中央補助，目前正推動「竹南鎮竹南火車站東站地下停車場新建統包工程」，規劃興建地下二層停車場，預計明年底完工，屆時將可提供汽車停車位190席（含29席電動車位）及機車停車位285席。

苗縣府工商發展處表示，目前基地周邊尖峰時段停車需供比高達1.65至1.76，停車場完工後，需供比可望降至0.75，有效改善停車不足與違規停車問題，提升車站周邊交通服務品質。除地下停車場建設外，縣府同步透過BOT+ROT模式，引進民間資金、技術與營運能量，在停車場結構體上方規劃興建複合式商業設施，導入零售、餐飲及生活服務等機能，打造集交通轉乘、商業消費及休閒服務於一體的複合式生活場域，讓公共建設兼具服務品質與土地效益。

此次公聽會吸引百餘位地方民意代表、里長及鄉親踴躍參與。針對地方關心事項，縣府後續將持續納入地方意見，完善整體規劃，重點包括完整評估停車場出入口配置、車流動線及天文路、維新路等周邊道路承載能力，降低交通衝擊。

另外，招商方向將以符合居民日常生活及通勤需求為優先，引進優質零售、餐飲及生活服務品牌，提升整體便利性與商業機能。

縣長鍾東錦表示，竹南火車站是苗栗重要交通節點，也是地方發展的重要門戶。縣府透過促參機制，引進民間資源與專業經營管理，希望打造兼具停車、商業及休閒功能的優質公共建設，不僅改善長期停車不足問題，更帶動周邊商業發展、提升城市景觀與公共服務品質，實現公共建設、民間投資及地方發展三贏，讓竹南火車站東站成為苗栗城市發展的新亮點。