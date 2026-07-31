警界霸凌？桃警父喪告別式還得執勤 駁假幹部拔官調非主管職

桃園警界近日傳霸凌，大溪分局一名員警想請父喪假遭刁難，告別式當晚還得回分局執勤，事後申訴霸凌還被駁，議員蘇偉恩批「這不是霸凌，什麼才是霸凌」；桃園市警察局長廖恆裕表示，駁回是當事人提供事證不足，已要求補正，案件還在調查。

「班表用修正帶塗銷不就是最好的事證！」蘇偉恩不滿廖恆裕的說法，指該員警父喪心情可想而知，分局管理幹部不但不准假，還要他自己跟同事協調差勤，實在不合理，警局除了要調查清楚，也要設法防範類似事件。

警方下午回應，已收到員警的補充資料，預計8月4日再成立調查小組，調查結果會再提請安全及衛生防護委員會審議是否成立。

調查程序進行期間，該主管已調整為非主管職務。未來將教育幹部喪假不宜由請假員警自行協調，以免造成同仁不便及心理負擔。