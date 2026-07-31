卓榮泰視察竹北生醫園區 前三期近飽和將建第四生技大樓

新竹生醫園區產業聚落持續擴大，因前三期生技大樓及研發中心空間飽和，竹科管理局規畫推動興建第四生技大樓，將提供更多廠房與實驗室空間，滿足廠商擴廠及進駐需求，持續強化生醫產業聚落發展。

行政院長卓榮泰今天到生醫園區視察，他表示，「健康台灣」是總統賴清德的重要施政目標，第四期中長程計畫已編列約60億元經費，並完成相關規畫，中央將全力推動，也需要地方政府配合，提高行政效率。他肯定新竹縣長楊文科承諾全力協助，期盼中央與地方攜手加速建設進度。

卓榮泰指出，期待國科會及竹科管理局依規畫期程推動，並與新竹縣府及地方合作，打造生醫科技與特色醫療聚落，結合AI、智慧醫療、生醫產業與健康照護，因應高齡化社會需求，從疾病治療轉向預防醫學與健康促進。台灣擁有完善健保制度、高品質醫療服務及世界級半導體產業優勢，在AI時代更應加速發展生醫產業，完善產業生態鏈，朝智慧醫療、精準健康的國家目標邁進。

立委徐欣瑩表示，希望未來讓世界看見新竹不只有半導體科技之光，更有生技醫療的「健康之光」。過往她推動從台大生醫醫院落地到未來生醫園區的發展，感謝縣長楊文科近年積極推動園區建設與發展，新竹生醫園區近年發展成果，仰賴中央、國科會、新竹縣府及產業共同努力，期盼未來持續深化合作，讓生醫研發成果落地，照顧新竹縣民眾的健康。

新竹縣長楊文科表示，新竹生醫園區發展成果令人振奮，在國科會支持下，已形成「一位難求」的榮景，成為台灣護國群山的重要一環，縣府也將以最快速度完成都市設計審議，協助園區發展。

楊文科說，竹科三期（後山）已送內政部審議，即將召開都市計畫委員會，地主也已完成溝通並表達支持；至於台知園區過去在中央支持下積極推動，但目前進度趨緩，盼中央持續協助，加速推動新竹縣重大建設。對此，行政院長卓榮泰在台上致詞回應，回去將全面來盤整與協助。

針對第四生技大樓規畫，竹科管理局長胡世民說明，因廠商持續有設廠需求，管理局積極向行政院申請，預計提供55個生產單位，可創造約1600個就業機會。大樓總樓地板面積約9800坪，規畫地下3層、地上11層，提供50坪至300坪不等的廠辦空間，並與中央廊帶停車場連通，提升整體使用機能。

民進黨籍議員與參選人等與行政院長卓榮泰、新竹縣長楊文科在會後合影留念。記者郭政芬／攝影

行政院長卓榮泰表示，「健康台灣」是總統賴清德的重要施政目標，第四期中長程計畫已編列約60億元經費，並完成相關規畫，中央將全力推動記者郭政芬／攝影