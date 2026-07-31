全台首座！TASA iSPARK新竹啟用 串聯竹科打造太空新創基地

全台首座國家級太空創新加速器「TASA iSPARK星創基地」今在陽明交通大學博愛校區啟用，行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、國家太空中心主任吳宗信、立委柯建銘及新竹市副市長林琨瀚均出席參加，該基地將整合研發、產業、投資及國際資源，協助太空新創跨越技術驗證到市場應用門檻。

近年全球太空產業快速發展，低軌衛星、衛星通訊、地球觀測、太空製造及資料應用等領域持續成長。台灣具備半導體、資通訊、精密製造及電子供應鏈等優勢，如何進一步將技術成果轉化為具市場競爭力的產品與服務，成為產業發展重要課題。

TASA iSPARK定位為「以市場導向為核心，結合技術驗證與國際鏈結的亞洲太空創新入口」，整合國家太空中心技術及產業資源，提供技術輔導、驗測支援、投資媒合、國際合作及專業顧問等服務，並透過「企業出題、新創解題」共創機制，縮短產品驗證與市場導入時程。

國科會主委吳誠文表示，基地將引進國內外加速器及創育資源，協助技術商品化與產業化，並帶動跨領域企業及中小企業投入太空產業，建構完整且具韌性的供應鏈，讓具自主創新能力的台灣團隊進一步拓展國際市場。

國家太空中心主任吳宗信表示，基地將串聯研發、產業、投資及國際資源，加速創新成果落地，也象徵台灣太空產業正式朝商業化及完整產業生態系邁進。

林琨瀚表示，市府近年持續與國家太空中心合作，不僅將太空元素融入公道五路產業廊帶2.0計畫，也媒合中油提供土地供太空中心未來發展使用，盼深化中央與地方合作，讓新竹從半導體重鎮進一步成為太空創新人才、技術及產業合作的重要基地。

TASA iSPARK設於新竹市陽明交大博愛校區，鄰近國家太空中心、新竹科學園區及學研機構，目前已匯聚衛星通訊、光學遙測、測試驗證、地面設備、人工智慧、先進材料及系統整合等團隊，並串聯電子製造、衛星服務、檢測驗證、投資及法律等合作夥伴。

基地除提供進駐空間，也規畫產業課程、共創工作坊、媒合及一對一業師服務，今年並攜手Asia Innovation Hub啟動國際培育計畫，透過國際業師、海外市場探勘及資源鏈結，協助台灣太空新創打入國際供應鏈。

國科會主委吳誠文表示，基地將引進國內外加速器及創育資源，協助技術商品化與產業化，並帶動跨領域企業及中小企業投入太空產業，建構完整且具韌性的供應鏈。記者黃羿馨／攝影

行政院長卓榮泰今出席「TASA iSPARK星創基地」開幕活動表示，國1楊梅至頭份高架拓寬工程已進入最後發包階段，預算約1300億元、工期約8年，將督促交通部加速推動。記者黃羿馨／攝影

國家太空中心主任吳宗信表示，基地將串聯研發、產業、投資及國際資源，加速創新成果落地，也象徵台灣太空產業正式朝商業化及完整產業生態系邁進。記者黃羿馨／攝影