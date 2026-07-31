影／95高齡老總林進財回饋家鄉 今親自捐贈高性能救護車給苗栗消防局

陞禧建設開發公司總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，盼提升苗栗縣到院前緊急救護量能。林進財是苗栗子弟，今年已高齡95歲，在北部創業有成，不忘回饋家鄉的善行義舉贏得鄉親由衷感謝。

捐贈典禮上午在苗栗消防分隊舉行，縣長鍾東錦代表受贈並頒發感謝狀。苗栗消防局表示，此次捐贈的救護車除車體設備完善，還配備電動擔架床、輸液加溫器及車禍脫困帶等多項先進救護器材。其中，電動擔架床可有效減輕救護人員搬運負擔，提升病患上下車安全；輸液加溫器可維持輸液溫度，降低傷病患低體溫風險；車禍脫困帶可協助車禍傷患快速脫困，提升現場救援效率，讓第一線救護人員擁有更完善的救護利器。

這次捐贈由苗栗市民代表會主席陳仁杰牽線促成，台北市苗栗同鄉會榮譽理事長張茂楠等人上午專程南下參加捐贈儀式。會中並表揚頭屋分隊救護人員高正隆、蕭宏宥，兩人7月16日執行胸痛救護過程中，使用12導程（EKG）監測為心肌梗塞，送醫後患者立即接受心導管手術，並康復出院，挽救的不僅是一條寶貴的生命，更守護了一個家庭的幸福。

苗栗縣消防局長匡夢麟表示，消防局的救護裝備和技術不輸六都，目前縣內已有52名高級技術救護員（EMT-P），10月間還有20名人員受訓返回，屆時消防局將擁有72名EMT-P，人數在3年內成長三倍，今年迄今7個月，已成功搶救6名失去生命徵象的OHCA（到院前呼吸心跳停止）患者，這不僅是救了6條人命，更是守護了6個家庭。

鍾東錦表示，每一次救護勤務都是與時間賽跑，縣府近年持續投入救護人力培育及設備升級，積極培訓高級救護技術員（EMT-P），並導入智慧救護車系統及先進醫療設備，不斷提升到院前緊急救護品質。此次捐贈活動，不僅展現企業回饋社會、關懷地方的精神，更為苗栗縣緊急救護量能注入新動能。

匡夢麟指出，完善的救護裝備是提升緊急救護品質的重要基礎，尤其面對高齡化社會及日益多元的救護案件，先進設備更能協助救護人員發揮專業，爭取黃金救援時間。今天受贈的救護車將配置於苗栗消防分隊投入第一線救護勤務。

陞禧建設開發總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，捐贈典禮上午在苗栗消防分隊舉行。記者胡蓬生／攝影

陞禧建設開發總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，捐贈典禮上午在苗栗消防分隊舉行。記者胡蓬生／攝影

陞禧建設開發公司總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備。記者胡蓬生／攝影