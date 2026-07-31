快訊

昨地獄今天堂！台股一日V轉狂拉3186點 分析師揪1關鍵：長線8萬點

警界霸凌？桃園警請喪假被駁 告別式當晚值班憶亡父

用AI畫非洲地圖國家全標錯！美國務院認了：我們負全責

聽新聞
0:00 / 0:00

影／95高齡老總林進財回饋家鄉 今親自捐贈高性能救護車給苗栗消防局

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陞禧建設開發總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，縣長鍾東錦與林進財並試乘。記者胡蓬生／攝影
陞禧建設開發總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，縣長鍾東錦與林進財並試乘。記者胡蓬生／攝影

陞禧建設開發公司總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，盼提升苗栗縣到院前緊急救護量能。林進財是苗栗子弟，今年已高齡95歲，在北部創業有成，不忘回饋家鄉的善行義舉贏得鄉親由衷感謝。

捐贈典禮上午在苗栗消防分隊舉行，縣長鍾東錦代表受贈並頒發感謝狀。苗栗消防局表示，此次捐贈的救護車除車體設備完善，還配備電動擔架床、輸液加溫器及車禍脫困帶等多項先進救護器材。其中，電動擔架床可有效減輕救護人員搬運負擔，提升病患上下車安全；輸液加溫器可維持輸液溫度，降低傷病患低體溫風險；車禍脫困帶可協助車禍傷患快速脫困，提升現場救援效率，讓第一線救護人員擁有更完善的救護利器。

這次捐贈由苗栗市民代表會主席陳仁杰牽線促成，台北市苗栗同鄉會榮譽理事長張茂楠等人上午專程南下參加捐贈儀式。會中並表揚頭屋分隊救護人員高正隆、蕭宏宥，兩人7月16日執行胸痛救護過程中，使用12導程（EKG）監測為心肌梗塞，送醫後患者立即接受心導管手術，並康復出院，挽救的不僅是一條寶貴的生命，更守護了一個家庭的幸福。

苗栗縣消防局長匡夢麟表示，消防局的救護裝備和技術不輸六都，目前縣內已有52名高級技術救護員（EMT-P），10月間還有20名人員受訓返回，屆時消防局將擁有72名EMT-P，人數在3年內成長三倍，今年迄今7個月，已成功搶救6名失去生命徵象的OHCA（到院前呼吸心跳停止）患者，這不僅是救了6條人命，更是守護了6個家庭。

鍾東錦表示，每一次救護勤務都是與時間賽跑，縣府近年持續投入救護人力培育及設備升級，積極培訓高級救護技術員（EMT-P），並導入智慧救護車系統及先進醫療設備，不斷提升到院前緊急救護品質。此次捐贈活動，不僅展現企業回饋社會、關懷地方的精神，更為苗栗縣緊急救護量能注入新動能。

匡夢麟指出，完善的救護裝備是提升緊急救護品質的重要基礎，尤其面對高齡化社會及日益多元的救護案件，先進設備更能協助救護人員發揮專業，爭取黃金救援時間。今天受贈的救護車將配置於苗栗消防分隊投入第一線救護勤務。

陞禧建設開發總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，捐贈典禮上午在苗栗消防分隊舉行。記者胡蓬生／攝影
陞禧建設開發總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，捐贈典禮上午在苗栗消防分隊舉行。記者胡蓬生／攝影

陞禧建設開發總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，捐贈典禮上午在苗栗消防分隊舉行。記者胡蓬生／攝影
陞禧建設開發總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，捐贈典禮上午在苗栗消防分隊舉行。記者胡蓬生／攝影

陞禧建設開發公司總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備。記者胡蓬生／攝影
陞禧建設開發公司總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備。記者胡蓬生／攝影

陞禧建設開發公司總裁林進財（右三）秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備。記者胡蓬生／攝影
陞禧建設開發公司總裁林進財（右三）秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備。記者胡蓬生／攝影

苗栗 救護車

延伸閱讀

苗縣台1線轎車撞斷電桿翻覆 7旬女駕駛重傷

湖口鄉住宅火警3人一度受困 消防員救援全數脫困送醫

嘉義縣特搜大隊完成整備 隨時待命前往日本熊本災區救災

瑞士商格蘭富標竿 苗栗產業金實卓越獎獲雙獎肯定

相關新聞

影／95高齡老總林進財回饋家鄉 今親自捐贈高性能救護車給苗栗消防局

陞禧建設開發公司總裁林進財秉持「取之社會、用之社會」理念，今天捐贈苗栗縣消防局一輛價值350萬元的高性能救護車及新式救護設備，盼提升苗栗縣到院前緊急救護量能。林進財是苗栗子弟，今年已高齡95歲，在北部創業有成，不忘回饋家鄉的善行義舉贏得鄉親由衷感謝。

宣導鼓勵造林新制 苗栗海洋觀光季8月1日活動有精美禮品

2026苗栗海洋觀光季系列活動將於8月1日在通霄海水浴場舉辦「搖滾之夜」大型晚會，現場將有通霄沙雕藝術展區、在地農漁特產品嘗、互動宣導攤位、紀念品發送及趣味有獎徵答等精彩內容；其中，苗縣府農業處為宣導獎勵造林，也將擺設造林宣導攤位，準備精美禮品兌換，歡迎大家一起響應植樹愛地球。

大溪原住民族主題公園二期啟用 張善政：打造原民特色文化場域

桃園市長張善政今日上午前往大溪區出席「大溪區原住民族主題公園第二期完工啟用典禮」，他表示，第二期工程投入約2千萬元，歷經近一年施工，將原有閒置壘球場改造為開闊草坪及多功能活動空間，不僅順利補齊埔頂綠廊道的最後一塊拼圖，更有效活化國道三號埔頂隧道上方土地，打造休憩場域。

新竹市人事調整！竹縣前教育局長楊郡慈接任市府發言人

新竹市政府今發布人事調整，由深耕教育行政與公共政策領域的楊郡慈接任市府發言人，自8月3日生效。負責市府對外發言、媒體溝通及政策說明等工作，盼藉由其專業能力，建立更即時、透明且具溫度的公共溝通機制。

桃園公車動態資訊 8月導入AI改善

桃園公車近年屢因脫班、誤點及動態資訊不準引發民怨，多名市議員昨在議會也質疑，交通局公布公車準點率達九成五與市民感受落差大，「幽靈公車」問題遲未改善。交通局回應，八月底將完成新一代公車動態資訊系統，導入ＡＩ演算法等，提高預估到站準確率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。