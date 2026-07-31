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宣導鼓勵造林新制 苗栗海洋觀光季8月1日活動有精美禮品

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
獎勵輔導造林新制自2025年8月20日起實施，苗縣府為宣導獎勵造林，準備精美禮品，將在海洋觀光季系列活動中設攤宣導，歡迎大家一起響應植樹愛地球。圖／苗栗縣政府提供
獎勵輔導造林新制自2025年8月20日起實施，苗縣府為宣導獎勵造林，準備精美禮品，將在海洋觀光季系列活動中設攤宣導，歡迎大家一起響應植樹愛地球。圖／苗栗縣政府提供

2026苗栗海洋觀光季系列活動將於8月1日在通霄海水浴場舉辦「搖滾之夜」大型晚會，現場將有通霄沙雕藝術展區、在地農漁特產品嘗、互動宣導攤位、紀念品發送及趣味有獎徵答等精彩內容；其中，苗縣府農業處為宣導獎勵造林，也將擺設造林宣導攤位，準備精美禮品兌換，歡迎大家一起響應植樹愛地球。

農業處說明，「獎勵輔導造林，留言按讚送好禮！」活動方式超簡單，只要按讚+追蹤本粉絲專頁；按讚本篇活動貼文；留言「獎勵輔導造林2.0全民按讚」；現場出示完成畫面即可獲得精美宣導好禮1份，宣導品限量200份，數量有限，送完為止。

農業處表示，過去鼓勵造林發放獎勵金的審核年限長達20年，新制自2025年8月20日起實施，審核造林成果的年限縮短為6年；造林面積1公頃，最高獎勵60萬元，有意願造林者皆可申請。「一棵樹，守護一片森林；一份行動，守護永續未來！」歡迎大家一起來了解「獎勵輔導造林」政策，攜手打造綠色苗栗，為地球種下希望。

苗栗 觀光 海洋

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