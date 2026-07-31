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大溪原住民族主題公園二期啟用 張善政：打造原民特色文化場域

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長張善政今日上午前往大溪區，出席「大溪區原住民族主題公園第二期完工啟用典禮」。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今日上午前往大溪區，出席「大溪區原住民族主題公園第二期完工啟用典禮」。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政今日上午前往大溪區出席「大溪區原住民族主題公園第二期完工啟用典禮」，他表示，第二期工程投入約2千萬元，歷經近一年施工，將原有閒置壘球場改造為開闊草坪及多功能活動空間，不僅順利補齊埔頂綠廊道的最後一塊拼圖，更有效活化國道三號埔頂隧道上方土地，打造休憩場域。

主題公園第一期於3年前啟用，隨著第二期完工，進一步串聯周邊槌球場、溜冰場、埔頂公園及圖書館等設施，形成完整的休閒廊帶。

張善政表示，市府後續亦將於園區增設具原住民族文化意象的裝置藝術，目前相關設計作業正積極進行中，並已獲得原住民族委員會挹注約1千萬元經費，期盼透過空間營造與藝術設置，讓園區更具文化特色與辨識度。

大溪區公所說明，埔頂綠廊道基地原為閒置壘球場，區公所投入約2千萬元辦理改造工程，於2025年8月15日開工，工期180日曆天，並於今年5月11日完工。工程設置環狀步道、多功能草坪、休憩座椅及夜間照明等設施，串聯埔頂公園、原住民族主題公園、槌球場、溜冰場及周邊學校，打造安全舒適的埔頂綠廊生活圈。

桃園市長張善政今日上午前往大溪區，出席「大溪區原住民族主題公園第二期完工啟用典禮」。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今日上午前往大溪區，出席「大溪區原住民族主題公園第二期完工啟用典禮」。記者江婉儀／攝影

張善政 原住民族 文化

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