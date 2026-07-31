新竹市人事調整！竹縣前教育局長楊郡慈接任市府發言人

新竹市政府今發布人事調整，由深耕教育行政與公共政策領域的楊郡慈接任市府發言人，自8月3日生效。負責市府對外發言、媒體溝通及政策說明等工作，盼藉由其專業能力，建立更即時、透明且具溫度的公共溝通機制。

新竹市長高虹安表示，楊郡慈畢業於清華大學化學系、台灣大學化學研究所及清華大學教育與學習科技學系博士，職涯歷練跨越產官學界。不僅曾於企業任職副理與業務經理並協助湖口工業區建廠，亦曾擔任學校家長會長、全國家長會長聯盟理事長及新竹縣政府教育局局長，累積了豐富的產官學溝通經驗與深厚的在地治理經驗。

高虹安指出，楊郡慈長期投入新竹地區教育行政與公共治理，兼具學術專業與行政實務經驗，熟悉政府運作模式，並具備優異的跨領域整合、政策溝通及危機應變能力。期待她的加入能進一步強化市府與市民、媒體之間的良性互動，讓市政資訊更加透明流暢。

楊郡慈表示，發言人是市府與市民之間重要的信任橋樑。未來將秉持「真誠、透明、即時、專業」四大原則，於第一時間向社會大眾完整說明政策與重大議題；除了精準傳遞施政方向，也會積極傾聽多元意見，促進社會溝通與共識。

楊郡慈強調，新竹是一座融合科技、教育與文化的特色城市，推動各項建設皆需透過清晰、有效的對話來凝聚市民力量。未來除持續精進新聞發布的品質與效率，亦將積極運用數位媒體及多元傳播管道，提升政策溝通的即時性與互動性。

市府強調，未來將持續堅持公開透明與積極溝通的理念，深入傾聽民意、回應市民需求，攜手打造更高效、更有溫度的市政服務，共同邁向「科技創新、宜居永續、幸福城市」的願景。