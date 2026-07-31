為教師減壓 竹市增30名代理教師、減授課節數

為減輕第一線教師負擔，新竹市長高虹安拍板一一五學年度增置卅名國小編制外代理教師，投入兩千四百萬元經費；國中藝術、綜合活動及健體領域八科教師每周授課節數也將由十九節降至十八節，每學年編列約四百六十萬元支應，讓校內教學、五育均衡發展。

高虹安表示，市府邁入「ＡＩ教育元年」，同步推動「教育新心—三亮點」政策，從行政減量、教學精緻化及「新竹好學」等面向著手，持續減輕教師教學與行政負擔，並以「國際、科技、人文、永續」四大核心價值推動教育創新。

因應國小兼任主任及組長減授課節數後衍生的教學需求，新竹市自一一五學年度起，將依各校實際減授課節數，核配卅名增置員額，由編制外代理教師補足教學人力，以減輕整體授課壓力。

另，竹市府一一二學年度起，已先將音樂、視覺藝術、表演藝術、家政、童軍、輔導、健康教育及體育共八科教師的授課節數由廿節降為十九節，一一五學年度再降至十八節。高虹安說，這些科目教師在教學之外，也肩負團隊培訓、競賽指導等，盼落實「科科等值」，五育均衡發展。

教師支持部分，市府也將教師心理諮商經費由五十三萬五千元翻倍提高至一百一十萬元，另提列九十萬元競爭型計畫辦理教師法律諮商，協助處理因公涉訟等法律問題。