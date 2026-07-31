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桃公車動態資訊 8月導入AI改善

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府近日推出「新桃園幹線」串聯重要交通節點，不過多名民代呼籲市府要持續改善「幽靈公車」問題。圖／桃園市交通局提供
桃園市政府近日推出「新桃園幹線」串聯重要交通節點，不過多名民代呼籲市府要持續改善「幽靈公車」問題。圖／桃園市交通局提供

桃園公車近年屢因脫班、誤點及動態資訊不準引發民怨，多名市議員昨在議會也質疑，交通局公布公車準點率達九成五與市民感受落差大，「幽靈公車」問題遲未改善。交通局回應，八月底將完成新一代公車動態資訊系統，導入ＡＩ演算法等，提高預估到站準確率。

議員許家睿表示，交通局公布公車準點率的是首站「發車準點率」，無法反映沿線乘客實際候車情形，未來應納入到站準確率、轉乘便利性及接駁成功率等指標，並建立公車異常通報機制，並即時透過ＡＰＰ及智慧站牌通知乘客；市府也應研究成立市營公車，補足偏鄉及公益性路線需求。

議員陳韋曄建議，可參考新加坡準公營模式，由政府負責路網規畫與車輛配置、民間專注營運服務；也可借鏡韓國村莊巴士經驗，以捷運站、轉運站為核心，完善最後一哩接駁，並將轉乘便利性納入績效考核。

議員黃瓊慧、余信憲直指桃園司機荒及脫班問題仍嚴重，公車司機薪資高度仰賴津貼、獎金及加班費，市府應該提出更具體留才措施，也要改善ＡＰＰ資訊未即時更新的情況。

交通局長張新福回應，現行公車動態資訊主要透過ＧＰＳ定位推估到站時間，交通局正全面重建公車動態資訊系統，預計八月底上路。公車動態資訊系統導入ＡＩ演算法及Google Maps即時路況資訊，提升預估到站準確率；另同步完成二六二座舊式智慧站牌汰換，讓公車異常、減班等資訊能更即時提供給民眾。

張新福也提到，交通局將持續推動「受訓即就業計畫」增補駕駛人力，目前全市公車駕駛已增至八二二人，並精進公車服務評鑑制度、引進優良客運業者、擴充「桃小巴」路網、強化與捷運、公車的轉乘接駁，提升班次穩定性及整體公共運輸服務品質。

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