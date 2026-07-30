中正市場搬遷攤商陳情 竹市府：兼顧攤商權益與市場活化

新竹市中正市場有攤商不滿市府公告1樓僅營業至11月底，今在市議員陪同下赴市府陳情。市府回應，已多次說明並規畫搬遷補助及北門市場安置，目前24家攤商中已有17家簽署搬遷意向書。

北區議員參選人林士凱今陪同中正市場攤商赴市府陳情，指市府5月通知攤商只能營業至11月底，直到6月26日才召開首場安置說明會，當時攤商與民代提出委外並非唯一方案，市府也承諾帶回研議，但一個多月來未再與攤商協商，29日逕自公告11月底停止營業及安置方案，引發攤商反彈。

林彥甫表示，議會審議中正市場委外經營計畫時，因多名議員對內容有疑慮，大會決議保留，要求市府補充說明及提出完整安置方案後再審議，但市府未再向議會報告就公告停止營業，形同無視議會決議。

他也質疑，市府取得市場所有權後急於委外，卻未充分說明委外必要性及經營內容，應正式回應攤商訴求，而非片面公告。

中正市場自治會長蔡隆賢表示，攤商歷經原BOT廠商倒閉等波折，苦撐近10年才穩定經營，如今卻被要求搬到北門市場重新開始；北門市場攤位較小、租金較高且須另付管理費，加上人潮不足、停車不便，盼市府提出更合理補償，並釐清租金補貼究竟是補助攤商或北門市場業者，也應改善停車及集客條件。

市府產發處表示，中正市場綜合大樓並非零售市場條例所稱公有零售市場，市府規畫朝整體活化及公開招商委託經營方向推動，並自6月26日起召開說明會，說明活化方向、搬遷補助及安置措施，持續與攤商溝通。

產發處指出，目前中正市場24家攤商中，已有17家簽署北門市場搬遷意向書，其餘7家將持續協助。市府除提供搬遷補助、營運輔導，也將陪伴攤商完成轉銜。

依現行使用契約規定，因市場整修、重新規畫等需要，市府得通知攤商遷離，中正市場將營業至11月30日，後續將依法推動整體活化作業，兼顧攤商權益、公共利益及公共資產利用。

新竹市中正市場有攤商不滿市府公告1樓僅營業至11月底，今在市議員陪同下赴市府陳情。記者黃羿馨／攝影

新竹市中正市場有攤商不滿市府公告1樓僅營業至11月底，今在市議員陪同下赴市府陳情。記者黃羿馨／攝影