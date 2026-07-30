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桃園舉辦社區治安研習觀摩 攜手民力守護地方安全

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市115年社區治安研習觀摩活動。圖：市府提供

桃園市長張善政今（30）日下午前往八德區，出席「桃園市115年社區治安研習觀摩活動」。張善政表示，八德區陸光里、大園區菓林里、中壢區幸福里及平鎮區復旦里長期投入社區巡守及治安維護，分別獲選績優治安社區及全國社區治安標竿社區，成果得來不易。感謝各里長、守望相助隊員及社區夥伴長年無私奉獻，攜手守護地方安全，也為桃園社區治安樹立良好典範。

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桃園市長張善政表揚全國社區治安標竿社區。圖：市府提供

張善政指出，桃園各守望相助隊與警察機關已建立緊密合作機制，透過日常巡守、情資通報及鄰里互助，協助預防犯罪、維護社區安全，市府將持續整合警政與社區資源，完善社區安全防護網，提升城市整體治安韌性。

警察局表示，今日活動透過績優社區經驗分享及實地觀摩，促進各社區相互交流、借鏡推動經驗，進一步提升自主防衛及犯罪預防量能。同時，也公開表揚113年內政部評鑑績優治安社區，包括八德區陸光里、平鎮區復旦里及中壢區幸福里；另表揚115年內政部全國社區治安標竿社區，包括八德區陸光里及大園區菓林里，期盼藉由績優案例示範，帶動更多社區投入治安維護工作。未來警察局將持續整合警政、消防、社政及社區資源，強化社區巡守、婦幼安全、防災及弱勢關懷等面向，攜手民力營造更安全、安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園舉辦社區治安研習觀摩 攜手民力守護地方安全

桃園 中壢 張善政

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