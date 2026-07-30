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桃園動保處幫象龜、柯爾鴨等15隻特寵找新家 8月1日開放認養

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
紅腿象龜。圖／桃園市動保處提供
紅腿象龜。圖／桃園市動保處提供

桃園市動保處將於8月1日下午13時30分，在桃園市南昌動物保護教育園區，辦理115年度第2季非犬貓特寵認養活動，歡迎具備飼養能力及適當照護環境的桃園市民參與，為特殊寵物尋找安心、穩定的新家。

桃園動保處長王得吉表示，近年非犬貓寵物飼養日益普及，鼠、兔、鳥類、兩棲爬蟲及水族等動物逐漸成為民眾飼養選擇；然而，部分飼主因缺乏飼養知識、環境準備不足，或無法長期負擔照護責任，導致動物遭棄養或走失。動保處收容相關動物後，經公告期滿仍無飼主領回，將透過認養活動，協助牠們尋找具備適當飼養條件的新家庭。

本次開放認養的動物包括鬃獅蜥、鵪鶉、蜜袋鼯、紅腿象龜、花背箱龜、和尚鸚鵡、小太陽鸚鵡、柯爾鴨、鼠及兔等，共計15隻。其中，紅腿象龜及花背箱龜採指定認養方式，申請人須依相關規定接受資格審核，詳細辦法將另行公告。

動保處表示，特殊寵物的食性、生活習性及照護需求各不相同，認養前應審慎評估飼養空間、照護能力及長期責任，切勿因一時好奇或衝動飼養。有意認養者須設籍桃園市、年滿18歲，並具備特殊寵物飼養能力，當日請攜帶國民身分證及適當、堅固的動物運輸籠具，並於現場參加生命教育課程，了解飼養照護、飲食與環境衛生管理、動物異常狀況處置及動物保護相關法規後，再將動物安全帶回家。

柯爾鴨。圖／桃園市動保處提供
柯爾鴨。圖／桃園市動保處提供

桃園 認養

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