瑞士商格蘭富標竿 苗栗產業金實卓越獎獲雙獎肯定

全球知名水科技解決方案品牌瑞士商格蘭富股份有限公司台灣分公司苗栗廠，最近獲得首屆苗栗縣產業金實卓越獎大型企業組第一名，及性別平等特殊貢獻獎，肯定格蘭富標竿企業，深耕苗栗、實踐ESG，及善盡社會責任。

格蘭富創立於1945年，1991年在苗栗設立生產基地，不僅成為集團亞太區重要製造基地，從工具機、自動化設備到半導體，及AI高科技產業，持續提供高效節能泵浦、智慧控制及數位化水資源解決方案，協助產業提升競爭力並推動淨零轉型。

苗栗縣產業金實卓越獎首屆名單公布，格蘭富苗栗廠獲得雙獎，縣長鍾東錦今天率縣府團隊參訪，廠方分享企業永續成果，包括持續投入高效節能泵浦及智慧控制系統研發，協助客戶降低能源消耗與碳排放，廠區導入智慧能源管理、節水、雨水回收及廢水循環再利用等措施，同時推動公務車電動化，朝2030年全球公務車100%電動化目標邁進。

此外，格蘭富打造多元、平等、共融的友善職場環境，將永續理念落實於產品設計、生產製造、企業治理及人才培育，展現企業兼顧環境、社會與治理的具體成果。

縣府工商發展處長詹彩蘋表示，產業金實卓越獎評選，格蘭富憑藉智慧技術創新、高效節能產品、供應鏈減碳、企業治理，及友善職場文化等表現，獲大型企業組第一名及性別平等特殊貢獻獎，格蘭富不僅積極接軌SBTi淨零目標、加入聯合國全球盟約（UN Global Compact），更持續投入智慧製造、能源效率提升、人才培育及社會公益，充分展現國際企業推動ESG及永續發展的決心，也成為苗栗企業重要典範。

鍾東錦表示，縣府辦理產業金實卓越獎，希望發掘更多兼具競爭力與永續力企業，透過標竿企業分享成功經驗，帶動更多企業投入ESG及淨零轉型，縣府將持續打造友善投資環境，標竿企業參訪交流觀摩學習，鼓勵更多企業投入智慧製造、節能減碳與永續經營，進一步提升競爭力。