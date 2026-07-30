苗栗幼兒臨托再添新據點 苑裡國小附設幼兒園8月1日起上線

苗栗縣政府推動「公立及非營利幼兒園試辦臨時照顧服務」，8月起再拓展服務範圍，新增苑裡鎮苑裡國民小學附設幼兒園，提供苗南地區家長安全可靠的幼兒臨時收托服務，每小時50元，歡迎有需求的家長提前預約。

為協助家長托育需求，苗縣府自2024年8月起推動「公立及非營利幼兒園試辦臨時照顧服務」，現有竹南鎮新南非營利幼兒園（委託財團法人幼兒教育基金會辦理）及苗栗市大同國民小學附設幼兒園2處臨時照顧服務據點。

考量苗南地區家長需求，115學年度更新增苑裡國民小學附設幼兒園，拓展服務範圍，提供苗南地區家長安全可靠的幼兒臨時收托服務，8月1日起上線。

縣府教育處表示，家長每周至多可預約2個時段，每個時段以3小時為原則，每小時50元，逾時按每半小時加收30元、每小時加收50元；服務對象為學齡2歲以上至入國民小學前之幼兒，以服務當日未有發燒、呼吸道感染或傳染性疾病症狀，或其就讀教保服務機構未因腸病毒或其他傳染性疾病達停課標準之幼兒為原則。有需求的家長可至幼兒園臨時照顧服務系統、電話及現場等方式預約。

縣長鍾東錦表示，本項服務透過每小時50元的平價收費，減輕家長育兒負擔，並在提供家長喘息機會的同時，確保幼兒能於專業環境中獲得妥善照護，兼顧家庭需求與幼兒福祉。