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竹北砸2千萬升級新月沙灣 打造Villa級濱海新地標

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
海岸旁原本年久失修、閒置多時的瞭望亭，也在此次工程中重獲新生，正式蛻變為全新的「新月沙灣聽海天台」。圖／竹北市公所提供
海岸旁原本年久失修、閒置多時的瞭望亭，也在此次工程中重獲新生，正式蛻變為全新的「新月沙灣聽海天台」。圖／竹北市公所提供

新月沙灣是竹北西區最具代表性的海岸景點，也是大新竹地區重要的濱海觀光場域。為全面提升遊憩品質與景觀環境，竹北市公所投入2千餘萬元經費，從盥洗浴廁、景觀照明、鋪面步道到海岸休憩空間全面升級，打造Villa級兼具休閒機能與觀光魅力的濱海新地標，享有更舒適、更安全、更具質感的遊憩環境。

竹北市長鄭朝方表示，新月沙灣過去雖舉辦許多大型活動，但因設施老舊、廁所不足、地坪破損，影響整體體驗。上任後秉持「建設優先、市民優先」理念，全面更新廁所、淋浴及沖洗空間，整建廣場鋪面、優化照明、改善停車場，並調整YouBike站點與人車動線，打造更舒適、安全的海岸休憩空間。

走進全新蛻變的新月沙灣，最先映入眼簾的是讓人耳目一新又充滿度假氛圍的入口意象。包含洗手間、淋浴間、露天沖洗區與洗腳區，除了提升隱私，更兼具良好的通風功能；此外，也貼心設有座椅等待區。展現城市美學注入後的整潔、明亮與舒爽，讓民眾一踏入園區，就能感受到濃濃的Villa度假風。

沿著通往海岸的小徑前行，夜晚時分兩側景觀燈緩緩亮起，如月光灑落般形成浪漫的「月之廊道」。海岸旁原本年久失修、閒置多時的瞭望亭，也在此次工程中重獲新生，正式蛻變為全新的「新月沙灣聽海天台」。

鄭朝方表示，「新月沙灣聽海天台」由市公所與林業及自然保育署共同打造，以「海之涯」作為設計意象，拾級而上走向台灣海峽與天際之間，提供民眾欣賞海天一色、夕陽餘暉及潮汐變化的最佳視角。夜幕降臨後，如同發光的豎琴，將成為竹北西區最具代表性的夜間景觀。

另一側風化木棧道及老舊地坪全面整建，保留棚架並結合新景觀，打造兼具美感與休憩功能的「新月廣場」，提升夜間安全，讓民眾可自在賞海、聽浪、看夕陽。

鄭朝方表示，配合8月1日「海洋音樂祭－風起了」，「新月沙灣聽海天台」及周邊景觀改善工程已全數完工啟用，盼讓市民與遊客感受竹北海岸全新風貌。

盥洗浴廁、景觀照明、鋪面步道到海岸休憩空間全面升級。圖／竹北市公所提供
盥洗浴廁、景觀照明、鋪面步道到海岸休憩空間全面升級。圖／竹北市公所提供

打造Villa 級兼具休閒機能與觀光魅力的濱海新地標，享有更舒適、更安全、更具質感的遊憩環境。圖／竹北市公所提供
打造Villa 級兼具休閒機能與觀光魅力的濱海新地標，享有更舒適、更安全、更具質感的遊憩環境。圖／竹北市公所提供

竹北 廁所 鄭朝方

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