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桃園科技執法挨批「罰單陷阱」 議員促訂SOP、改善道路配套

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園科技執法近年持續擴大建置，不過多位民代質疑，設置標準、告示牌及宣導機制不夠明確，形同「罰單陷阱」。聯合報系資料照
桃園科技執法近年持續擴大建置，不過多位民代質疑，設置標準、告示牌及宣導機制不夠明確，形同「罰單陷阱」。聯合報系資料照

桃園科技執法近年持續擴大建置，不過多位民代質疑，部分路口交通工程尚未完善就啟用科技執法，設置標準、告示牌及宣導機制也不夠明確，形同「罰單陷阱」。警察局回應，科技執法目的在預防事故而非開單，今年上半年相關路口事故已下降16%，未來將持續滾動檢討設置地點及執法方式。

桃園市審計處日前也檢討科技執法成效，截至去年8月底，前20大交通事故熱點仍有7處未設置科技執法，其中3處更位居前5大事故熱點；另科技執法設備偵測疑似違規後，未舉發率達28.63%，部分設備存在無效偵測情形，建議警察局強化設備判別能力及審查流程。

議員彭俊豪表示，科技執法雖可全天候執法、減輕警力負擔，但民眾更在意是否真正改善交通安全，呼籲道路標誌、號誌及行穿線等交通工程應優先改善，科技執法作為最後手段，另建議全面檢視告示牌位置及標示內容，並將新設地點宣導期延長至2至3個月。

議員許家睿認為，交通治理應兼顧工程、教育及執法3大面向，希望建立科技執法設置前評估、啟用後檢討及退場機制等完整SOP。議員王珮毓說，中壢及平鎮部分路口交通配套未完成即啟用科技執法，甚至導航資訊未同步更新，短時間便開出大量罰單，呼籲市府跨局處改善交通工程、標誌及宣導配套，降低民眾反彈。

警察局長廖恆裕表示，目前全市共有259處科技執法，包括固定式測速及闖紅燈112處、區間測速3處、路口多功能57處及租賃式多功能87處，設置前均依事故發生情形、違規件數、員警執法困難度及交通工程改善程度等原則評估，並與交通局共同研商。若因拍攝角度或天候因素產生爭議，後端都會由員警人工審核，不符要件不會舉發，也將持續優化辨識系統。

交通局長張新福表示，交通工程改善應優先於科技執法，若完成改善後違規仍無法有效降低，才會導入科技執法；設備若已達改善效果，也會評估移設其他路口。副市長王明鉅強調，市府推動科技執法絕非為了增加罰單，而是提升交通安全，未來將持續精進標示及宣導方式，讓民眾更清楚了解科技執法的目的與運作機制。

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