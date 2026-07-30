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童綜合白沙屯媽祖醫院最新版總經費15.6億 打造AI智慧醫療

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院今年5月風光動工，最新版計畫總經費達15.6億元。聯合報系資料照
苗栗縣通霄鎮童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院今年5月風光動工，最新版計畫總經費達15.6億元。聯合報系資料照

苗栗縣通霄鎮童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院案持續升級，最新版計畫總經費翻3倍、約15.6億元，新醫院規畫提供海線地區急重症醫療，搶黃金時間，全方位導入AI智慧，運用科技為鄉親健康把關。

苗栗縣政府列管重大建設白沙屯媽祖醫院案，賴清德總統、縣長鍾東錦等人動工，縣府衛生局指出，新醫院計畫經費持續檢討調整，從一開始的約5億元陸續調整，最新經費達15.6億元，修正及補充資料已經送衛生福利部醫事審議委員會審核中，新醫院的期程則不變，計畫預定2028年下半年完工。

衛生局表示，白沙屯媽祖醫院基地由原規畫約600坪，擴增至1200坪，土地面積增加一倍，建築本體升級，以滿足未來醫療服務需求及長期發展，配合智慧醫療發展趨勢，以及未來AI醫療應用需求，同步建置相關硬體設施與資訊基礎，包括AI智慧影像判讀、智慧護理資訊系統、智慧病房、智慧藥局、雲端醫療資訊整合、高速網路與伺服器建置，及智慧醫療設備整合平台等。

此外，採購多項重要醫療設備，包括電腦斷層掃描儀（CT）、磁振造影掃描儀（MRI）、透視X光機、體外震波碎石機、骨密度檢查儀、乳房攝影檢查儀、全自動血液分析儀，智慧調劑系統及藥品分包機等。

新醫院規畫急症及急重症醫療，包括24小時急診醫療服務、電腦斷層檢查、磁振造影（MRI）檢查、心導管診療，急性腦中風、急性心肌梗塞，創傷及緊急醫療照護、高階醫學影像診斷，智慧醫療整合照護，減少鄉親跨區就醫需求。

白沙屯 白沙屯媽祖 總經

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