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桃園公車95％準點率民眾無感 交通局：AI新系統8月上線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市近日推出「新桃園幹線」串聯重要交通節點，不過多位民代仍呼籲市府要持續改善「幽靈公車」問題。圖／桃園市交通局提供
桃園市近日推出「新桃園幹線」串聯重要交通節點，不過多位民代仍呼籲市府要持續改善「幽靈公車」問題。圖／桃園市交通局提供

桃園公車近年屢因脫班、誤點及動態資訊不準引發民怨，多位市議員今在議會質疑，交通局公布公車準點率達95％，卻與市民實際搭乘感受落差甚大，「幽靈公車」問題遲未改善。交通局回應，8月底將完成新一代公車動態資訊系統，導入AI演算法及Google Maps即時路況，提高預估到站準確率，改善民眾候車體驗。

議員許家睿表示，交通局目前公布的是首站「發車準點率」，無法反映沿線乘客實際候車情形，未來應納入到站準確率、轉乘便利性及接駁成功率等指標，並建立公車異常通報機制，當車輛故障、減班或客滿時，可即時透過APP及智慧站牌通知乘客；市府也應研究成立市營公車，補足偏鄉及公益性路線需求。

議員陳韋曄建議，可參考新加坡準公營模式，由政府負責路網規畫與車輛配置、民間專注營運服務；也可借鏡韓國村莊巴士經驗，以捷運站、轉運站為核心，完善最後一哩接駁，並將轉乘便利性納入績效考核。

議員黃瓊慧、余信憲直指桃園司機荒及脫班問題仍嚴重，公車司機薪資高度仰賴津貼、獎金及加班費，市府應提出更具體留才措施，也要改善APP資訊未即時更新的情況。

交通局長張新福表示，市府持續推動「受訓即就業計畫」，目前全市公車駕駛已增至822人，並持續向中央爭取開放僑外生投入公車駕駛，同時檢討合理成本及運價，規畫在符合勞基法工時規範下訂定駕駛經常性薪資標準，提高留任意願及招募成效。

張新福表示，現行公車動態資訊主要透過GPS定位推估到站時間，交通局正全面重建公車動態資訊系統，預計8月底正式上路，導入AI演算法及Google Maps即時路況資訊，提升預估到站準確率；另同步完成262座舊式智慧站牌汰換，提升資訊穩定性，讓公車異常、減班等資訊更即時提供給民眾。

張新福說，交通局也將持續推動公車服務SOP、精進服務評鑑制度、引進優良客運業者，並持續擴充桃小巴路網、強化與捷運、公車的轉乘接駁，提升班次穩定性及整體公共運輸服務品質。

公車 桃園 Google Maps

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