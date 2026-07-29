20人捐340件客家文物 客發中心今辦「客家个藏寶」年度捐贈感謝典禮

客委會客家文化發展中心今天舉辦「客家个藏寶」114年度捐贈感謝典禮及跈等（tenˇ denˋ）捐贈文物特展，共有20位捐贈者慷慨捐贈340件珍貴文物，展現民間共同守護客家文化資產的力量。

客發中心指出，一件文物從家庭走進博物館，需要跨越的不只是空間，更是一份願意將家族記憶交付社會共享的信任。客發中心自啟動客家文物實體典藏工作以來，至去年底已累計典藏達1萬6800餘件，今天的典禮是向114年度捐贈珍貴文物的個人、家族與團體表達感謝，並同步揭幕「跈等tenˇ denˋ」捐贈文物特展，希望透過展覽、劇場與典禮，讓社會看見每一位捐贈者對客家文化保存的重要貢獻，也讓珍貴文物從家庭記憶走向公共典藏，持續傳承客家文化的歷史脈絡與生活智慧。

客發中心表示，展覽以「跈等tenˇ denˋ」為題，取客語「跟著、隨著前行」之意，象徵文化並非靜止不變，而是在不同世代、不同地域與不同生命經驗中持續流動。 特展的物件從340件捐贈品之中，精選50件來自不同家庭與個人的捐贈文物，包含隨遷徙攜帶的書籍、跨地域交流的紀念物，及陪伴家庭日常生活的器物，希望透過文物的生命歷程，帶領觀眾重新理解文化如何在人們的使用、保存與傳承中不斷延續。

捐贈特展各大展區分別是「離開：出發的物件」展出利亮時捐贈各地客家同鄉會文物、余永發捐贈手提皮箱、張維安捐贈世界客屬第29屆懇親大會紀念皮帶、榮興客家採茶劇團捐贈活動海報、黃山高捐贈「邀功紀畧」、宋雯賢捐贈「客家本色」字畫等，呈現客家族群在遷徙與交流過程中所凝聚的文化認同；

「途中：物件的轉譯」透過黃南球家族後代黃卓權、黃卓衡捐贈書籍與生活物件、傅湘梧捐贈清酒壺、勤美集團捐贈目鏡袋、勾嘴鞋，洪金海捐贈五老冠、湯維菊捐贈童帽及江何喜久捐贈嬰兒包巾等文物，展現物件隨著生活環境改變而產生不同的文化詮釋。

「暫居：生活中的傳承」藉由劉正典捐贈石磨、范玉梅及徐秀明捐贈紅眠床，還有黃卓群、陳鳳嬌捐贈祖先畫像等常民文物，勾勒客家家庭的生活樣貌與世代記憶。

「停泊：記憶的共寫」結合互動體驗，引導觀眾共同參與文化記憶的書寫，並透過捐贈人共創絹印作品，象徵文物從家庭珍藏走向公共典藏，成為全民共享的文化資產。

客發中心主任謝勝信表示，每一件典藏文物的背後，都有一位願意分享家族記憶的捐贈者及一段值得被保存的故事。文物之所以珍貴，不只是因為年代久遠或數量稀少，更因為它們真實記錄了客家族群的生活方式、文化智慧與時代記憶。感謝所有捐贈者長期支持客家文物保存工作，願意將珍藏多年的文物交付臺灣客家文化館典藏，讓原本屬於家庭的記憶，成為全民共享的文化資產。

客發中心今天舉辦「客家个藏寶」114年度捐贈感謝典禮及跈等捐贈文物特展，並安扉「跈等」文物劇場演出。圖／客發中心提供