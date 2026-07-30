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選情初探／竹市東區 政黨難通吃 交通、入學是重點

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導

新竹市東區（第一選區）議員選區素有「竹市選戰風向球」之稱，既有全台含金量極高的關新里，亦有根深柢固的在地勢力。目前藍綠白黃提名人選都底定，由於副議長余邦彥、資深議員段孝芳確定下屆不連任，多出空缺也誘發各方群雄並起，戰況激烈可期。

地方分析，東區大致以光復路為界，一邊是底蘊深厚的眷村與舊社區，另一邊則是竹科新貴聚集的高樓大廈。高學歷的科技選民普遍對傳統「紅白帖」與組織動員無感，更看重交通壅塞、入學窄門等市政議題，願意給予新人機會。十二席議員本屆選戰吸引廿五人逐鹿，激戰程度居全市之冠。

席次最多的藍營布局下屆東區議員選舉，確定提名爭取連任的現任議員張祖琰、鍾淑英，另有再度參選的張文興、陳清智及新人黃婉嫣，另報准樊一嶢參選；現任議員黃文政則因個人因素未向黨部登記，黨部決議將視未來狀況，隨時檢討是否以徵召參選。

綠營則提名現任議員鄭美娟、劉彥伶、現任資深議員曾資程之子新人曾翰揚與資深前議員鄭宏輝。新竹市前文化局長錢康明自從與高虹安市府「分手」後，已將戶籍遷入新竹市東區，將以無黨籍參選，地方評估，錢康明目標明確，意圖爭取那些對民眾黨失望、卻又不願回歸藍綠的中間選民。

白營部分，東區是高虹安當初入主市府本命區，現任議員李國璋、宋品瑩都爭取連任。前市長祕書許登淇將以無黨籍身分轉戰東區競選議員，據悉，余邦彥不連任後已宣布將支持許登淇，但對方能否完全接收余邦彥的票源有待觀察。

時代力量則有欲連任的議員蔡惠婷，持續關注教育、交通與食安等市政議題。另有主打法律專業、兒少保護與教育議題的法學碩士律師林妤芬以無黨籍參選。

地方人士分析，綜觀東區選民的意向與態勢，「政黨招牌」已不再是選戰的保命符。在舊眷村與新大樓交織的街廓中，參選人若無法提出解決「交通地獄」與「入學難題」的實質解方，恐怕難以獲得挑剔科技選民的青睞。

東區 余邦彥 竹科

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