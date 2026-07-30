財源考驗 桃園敬老卡加碼 藍綠交鋒

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前提出敬老愛心卡每月點數提高至一千兩百點、改採累積制等，引發藍綠交鋒，藍營質疑此政策經費龐大，一年要花七十二億元，綠營則認為要讓福利更貼近長者需求。桃市府回應，已研議擴大方案約增廿億多元，八月初公布內容。

國民黨議員徐玉樹昨在議會質詢表示，敬老卡一千兩百點政見雖反映民眾期待，但若全面推動，每年約需增加七十多億元預算，市府可檢討擴大使用範圍，但不應排擠其他施政項目。同黨議員徐其萬、楊朝偉、陳韋曄也建議市府擴大敬老愛心卡用途，如門診掛號費、超商、農會與藥局等。

民進黨議員彭俊豪說，是否調整至一千兩百點可以討論，重點在於提高使用率，建議擴及農會、庇護工場、醫療及健康促進等用途，並取消每月歸零制度。同黨議員李宗豪強調，藍綠議員都提出擴大用途建議，盼市府盡快提出具體時程，不應因選舉否定政策討論。

針對敬老愛心卡政見在議會掀起討論，黃世杰競選辦公室回應，提高點數雖會增加預算，但也能提升長者使用率，才是真正落實福利。桃市府新聞處長羅楚東則反批，黃世杰始終避談預算金額，經估算一年約需七十二億元，「等於一百座市民活動中心的建設經費」，呼籲應說清楚財源。

據了解，桃園市政府初步規畫敬老愛心卡八百點中的兩百點可用於農會消費，另可補助每次五十元的掛號費，初估每年約需增加廿多億元經費，預計八月初公布完整方案，明年元旦正式上路。

副市長蘇俊賓指出，敬老愛心卡屬跨局處政策，新增使用項目除涉及預算，也須考量執行及驗證機制，市府將在財政永續與照顧長者需求間取得平衡。