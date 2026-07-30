高虹安：校園午餐無甲醛炊粉 全案送檢調查辦

新竹市近月爆發甲醛炊粉食安事件，綠營不斷猛攻市府處置不當，並指有營養午餐炊粉與市府公布的有毒炊粉有效期限相同，質疑流入校園。市長高虹安昨親上火線開記者會，強調營養午餐未用到甲醛炊粉批次，全案送檢調查辦，並呼籲中央將甲醛納入常規檢驗項目。

民進黨新竹市長參選人莊競程、立委陳培瑜與竹市議員參選人曾翰揚昨在立法院開記者會，怒批竹市府食安疑慮說不清，甚至衛生局日前找業者開會，衛生局長稱「米粉含甲醛沒關係，煮一煮就可以吃了。」要高虹安與衛生局長下台負責。曾翰揚也要求市府公布營養午餐炊粉批號和檢驗報告。

竹市府昨同一時間舉行校園食品安全重大訊息公布記者會，高虹安會同教育處長林立生、衛生局長陳厚全等人說明，重申竹市校園營養午餐未使用衛生單位公告的四品項、七批次問題炊粉，市府在五月廿七日接獲南市通報後，依程序抽檢、下架回收，裁罰後已送檢調查辦，並無「蓋牌」。

高虹安說，為恢復民眾對新竹米粉的信心，市府已針對竹市十六家米（炊）粉製造業者擴大抽驗廿八件產品，前天送交食品工業發展研究所檢驗甲醛，預計明天公布檢驗結果。

陳厚全也提到，甲醛非現行中央規範的米粉常規檢驗項目，市府建議中央檢討檢驗制度，並研議未來將甲醛納入米（炊）粉自主檢驗及風險監測項目。另衛生局也駁斥「含甲醛的炊粉只要煮一煮就可食用」，強調當時說明是針對民眾若擔心購買的炊粉可能殘留甲醛時，可採取的風險降低措施。

竹市米粉產品遭檢出甲醛，引發民眾對食安與健康風險的關切。台北市公衛師公會表示，甲醛非食品合法添加物，政府應釐清甲醛來源與成因，避免單一事件擴大為新竹米粉產業的負面標籤。