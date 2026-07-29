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靈鷲山8天7夜水陸法會送聖 桃議長邱奕勝率議員祈願桃園平安

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
靈鷲山第33屆水陸空大法會今天在桃園巨蛋舉行送聖儀式，議長邱奕勝率議員與議會成員參與，替為期8天7夜的佛事畫下圓滿句點。記者張裕珍／攝影
靈鷲山第33屆水陸空大法會今天在桃園巨蛋舉行送聖儀式，議長邱奕勝率議員與議會成員參與，替為期8天7夜的佛事畫下圓滿句點。記者張裕珍／攝影

靈鷲山第33屆水陸空大法會近日在桃園巨蛋體育館舉行，今下午進行最後的送聖儀式，替8天7夜的佛事畫下圓滿句點。靈鷲山開山住持心道大和尚和桃園市議會議長邱奕勝、各黨籍議員及團隊、立法院前秘書長林志嘉等人都出席赴壇前供燈祈福，祈願地方祥和、政通人和、市民平安。

桃園市議會距桃園巨蛋體育館不遠，邱奕勝今天下午與眾多議員與議會團隊來到靈鷲山法會現場參與送聖儀式。儀式之前，心道大和尚與邱奕勝一行人短暫會晤，並致贈象徵正法久的「阿育王柱」結緣品給邱奕勝。

邱奕勝說，非常榮幸接到心道大和尚邀約，水陸法會對桃園的幫助非常大，他跟議員們帶著民意，前來謝謝靈鷲山年年到桃園舉辦法會。

心道大和尚說，靈鷲山啟建水陸法會33年來從未間斷，靠的就是大家共同發起的慈悲、信心與願力，才讓無數有情眾生得遇佛法，離苦解脫，大家要讓此善緣福報不斷傳承，今日生起慈悲心，為眾生開啟解脫的因緣，也是在成就自己的菩薩道。

心道大和尚表示，8天7夜的水陸盛會，能夠如禮如儀的成就每一壇佛事，除了感恩諸佛菩薩的慈悲護佑，也要感恩三師和尚、內外壇所有法師，以及所有功德主、志工菩薩，與水陸願力委員。因為大家的堅定發心、不辭辛勞，33年來，這份救度眾生的悲願才能持續不間斷，也才能為眾生搭起解脫成佛的橋梁。

靈鷲山佛教教團指出，送聖儀式莊嚴肅穆，信眾依循儀軌、虔誠禮敬，雙手恭捧香、花、燈、幡等物，跟隨舞龍、鼓陣與舞獅的隊伍引領，繞行桃園巨蛋，心中觀想累世祖先與六道群靈，在佛菩薩的接引下，登上象徵解脫的西方船，前往極樂淨土。

靈鷲山開山住持心道大和尚（右）與桃園市議長邱奕勝（左）今天於壇前供燈祈福。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山開山住持心道大和尚（右）與桃園市議長邱奕勝（左）今天於壇前供燈祈福。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山第33屆水陸空大法會今天在桃園巨蛋舉行送聖儀式，議長邱奕勝率議員與議會成員參與，替為期8天7夜的佛事畫下圓滿句點。記者張裕珍／攝影
靈鷲山第33屆水陸空大法會今天在桃園巨蛋舉行送聖儀式，議長邱奕勝率議員與議會成員參與，替為期8天7夜的佛事畫下圓滿句點。記者張裕珍／攝影

靈鷲山第33屆水陸空大法會今天在桃園巨蛋舉行送聖儀式，議長邱奕勝率議員與議會成員參與，替為期8天7夜的佛事畫下圓滿句點。記者張裕珍／攝影
靈鷲山第33屆水陸空大法會今天在桃園巨蛋舉行送聖儀式，議長邱奕勝率議員與議會成員參與，替為期8天7夜的佛事畫下圓滿句點。記者張裕珍／攝影

邱奕勝 議員 桃園

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