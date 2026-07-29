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廢四機回收聯單明年起將走入歷史 苗栗環保局：權益不受損且更便民

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
環境部已修正發布法令，明年2027年1月1日起冰箱、電視機、洗衣機、冷暖氣機回收紙本聯單將全面退場。記者胡蓬生／攝影
環境部已修正發布法令，明年2027年1月1日起冰箱、電視機、洗衣機、冷暖氣機回收紙本聯單將全面退場。記者胡蓬生／攝影

環境部已修正發布「應設置資源回收設施之電子電器販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」，預計明年2027年1月1日起施行，屆時「廢四機」回收紙本聯單將全面退場。

苗栗環保局指出，廢四機包括電視機、洗衣機、電冰箱及冷暖氣機這4種大型家電，政府為因應多元消費模式發展，並落實簡政便民政策，因此環境部修正發布相關法令，取消廢四機回收紙本聯單的使用。

環保局表示，國內推動廢四機逆向回收制度多年，民眾對「買新汰舊、逆向回收」的機制已相當熟悉，業者也能配合辦理，此次修法取消紙本聯單填寫、交付及保存規定，可有效簡化行政作業流程，提升交易效率。同時，因應網購日益普及，這次修正也將非實體店面（如網購平台、網站）納入管理規範，不論是官網或電商平台，都必須在網頁顯眼處標示「本店配合環境部資源循環署廢四機回收服務」及「廢四機回收專線：0800-085717」，字體大小不得小於12pt ，以保障消費者知情權益。

苗栗縣環保局長沈鳳臺強調，雖然紙本回收聯單將取消，但消費者「同項目、同數量、同時間及同地址」的免費搬運回收權益完全不受影響。民眾購買新機時，仍可要求販賣業者免費回收家中舊機，業者回收後仍須依法交付取得登記證的合法回收機構妥善處理，共同落實資源循環，打造永續宜居家園。

環境部已修正發布法令，明年2027年1月1日起冰箱、電視機、洗衣機、冷暖氣機回收紙本聯單將全面退場。記者胡蓬生／攝影
環境部已修正發布法令，明年2027年1月1日起冰箱、電視機、洗衣機、冷暖氣機回收紙本聯單將全面退場。記者胡蓬生／攝影

環境部已修正發布法令，明年2027年1月1日起冰箱、電視機、洗衣機、冷暖氣機回收紙本聯單將全面退場。記者胡蓬生／攝影
環境部已修正發布法令，明年2027年1月1日起冰箱、電視機、洗衣機、冷暖氣機回收紙本聯單將全面退場。記者胡蓬生／攝影

苗栗 環保局 歷史

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