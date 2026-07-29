桃捷2大工程成功決標 張善政：綠線北段年底通車目標不變

桃園力拚捷運建設，市長張善政今在市政會議宣布，捷運棕線機電系統統包工程及配合綠線延伸中壢的富台國小新建工程，已分別於27日、28日完成決標。他表示，兩案代表桃園各捷運路線持續穩健推進，加上綠線北段日前完成列車自動駕駛及號誌整合測試，市府將持續朝今年底通車目標努力。

張善政表示，棕線先期工程2周前已開工，包括騎樓整平、路樹移植及陸橋拆除等作業，提前為主體工程做準備。此次決標的機電系統工程經費約297.1億元，是整條路線的「大腦」，後續將採統包方式展開細部設計，完成軌道配置、設備空間及各項介面整合，再與土建工程相互配合推進；捷工局也同步檢討土建工程招標策略，希望各項工程一環扣一環，提升建設效率。

張善政直言，目前公共工程普遍面臨缺工、缺料及工程成本攀升等挑戰，棕線機電工程仍能順利決標相當不容易，也代表市府推動捷運建設的腳步沒有停歇。

綠線延伸中壢方面，張善政表示，富台國小新建工程以11億6868萬元完成決標，新校區基地約2.1公頃，將設置普通教室、幼兒園、中央廚房、特教班及資源班，並採「先建後遷」方式，確保學生學習不中斷。未來舊校地將配合捷運G28站聯合開發，規畫捷運出入口及停車場等設施，帶動地方發展。

張善政說，市府以墊付預算推動富台國小遷校，未來舊校地聯合開發收益可望高於遷校成本，讓捷運建設、教育發展與地方建設形成三贏，也是捷運帶動都市發展的具體案例。

張善政也提到，本周一他親自搭乘綠線北段列車進行自動駕駛及號誌整合測試，全程運作順暢，德國西門子團隊也到場參與，讓他對後續系統整合充滿信心。市府將持續推動專家初勘及交通部履勘程序，全力朝今年底綠線北段通車目標邁進。