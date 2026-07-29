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苗栗火車站東站「N」路口動線卡卡 行人專用號誌8月4日試行

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市英才路左轉建中地下道儲車空間不足，8月4日試行正發右轉與英才路左轉號誌連鎖。記者范榮達／攝影
苗栗市英才路左轉建中地下道儲車空間不足，8月4日試行正發右轉與英才路左轉號誌連鎖。記者范榮達／攝影

苗栗火車站東站建中街、英才路、正發路「N」字路口，因英才路左轉建中地下道儲車空間不足，又有夜市及科技執法，人、車動線都卡卡，8月4日啟動行人專用號誌等改善交通壅塞，並持續滾動檢討優化。

苗栗市英才路是通往火車站及縣政府、市區要道，因正發路、建中街街廓距離較短，縣府交通工務處觀察，正發路往火車站方向，在英才路口右轉後，暫停等候要左轉建中街地下道，因儲車空間僅3輛左右，以致車流經常回堵。

此外，英才觀光夜市期間，民眾步行穿越道路，車子必須禮讓行人，正發路、英才路又有科技執法，交工處迭接獲N字路口人車卡卡，因此檢討優化號誌時相，並將於8月4日試行，交工處提醒用路人注意配合。

交工處指出，8月4日新制，採取英才路、建中地下道、正發路三方向輪放，新增行人專用時相，行人可以更安心穿越各方向路口，車輛全面停等，降低人車衝突風險，此外，正發路右轉英才路，連鎖英才路左轉建中地下道號誌，降低車流回堵。

苗栗市英才路左轉建中地下道儲車空間不足，8月4日試行正發右轉與英才路左轉號誌連鎖。記者范榮達／攝影
苗栗市英才路左轉建中地下道儲車空間不足，8月4日試行正發右轉與英才路左轉號誌連鎖。記者范榮達／攝影

苗栗 行人 火車站

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