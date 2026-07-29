竹北市長參選人吳旭智提「智活健康城」藍圖 倡三項升級方案

衛福部宣布最快9月推出「健康幣」政策，鼓勵民眾透過健檢、疫苗接種及癌症篩檢累積健康點數，從「生病才治療」轉向「平常就預防」。對此，國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，他過去在議會質詢時的倡議也跟此政策相符。他強調，中央政策跨出了重要一步，但地方政府還能做更多。

吳旭智今天提出「Smart-living 智活健康城」藍圖，參考新加坡推動Health365的成功經驗，結合在地經濟與智慧科技，將健康紅利極大化。

他認為，中央建立制度，地方能把制度做深、做廣、做出特色。吳旭智指出，過去他在議會質詢時，就曾大力主張政府應善用科技與點數獎勵機制，將醫療資源前置到「預防醫學」，透過實質誘因鼓勵鄉親養成自主健康管理習慣。他舉最近很紅的皮克敏做例子，走路可以換取虛擬的種花獎勵，透過中央的政策，虛擬的獎勵可以變換成實質的獎勵，民眾更有感。

「真正的健康城市，不是醫院越蓋越多，而是生病的人越來越少。」吳旭智表示，竹北擁有全台最完整的科技人才、智慧城市基礎及年輕人口結構，非常適合作為台灣健康科技示範城市。

吳旭智提出三項升級方案：一、擴大在地兌換，創造健康與經濟雙贏：未來竹北將串聯在地店家、小農市集、運動中心及健身房，讓健康點數可折抵運動、消費與農特產品，讓健康紅利帶動地方經濟。

二、結合智慧科技與銀髮共學，運動學習都能集點：串接智慧手錶、手機計步器，將夜跑、健走及銀髮課程等健康行為轉化為獎勵，推動全齡健康。三、打造健康市政平台，營造遊戲化健康城市：整合市政與健康數據，升級市民APP，透過任務集點與優惠機制，鼓勵市民養成運動與健康管理習慣。