都計已開闢未徵收道路用地爭議層出不窮 苗栗縣府試辦收購解套

都市計畫內已開闢未徵收道路用地歷史共業，爭議層出不窮，苗栗縣政府1500萬元首次試辦，收購苗栗市、頭份市、竹南鎮私有道路用地，底價公告現值3成，投標成數越低得標，購購取得逐步解套，並視效果評估是否擴大辦理。

政府限於經費，許多都市計畫道路用地已開闢卻未徵收，長期存在各個角落，苗栗市長余文忠今年3月間在縣長鍾東錦下鄉座談會，提案反映有些地主主張權益，故意阻擋通行順暢，甚至因此影響消防車、救護車進出，有公共安全疑慮，卻難以解決，造成地方困擾。

鍾東錦也有同感，認為類似的爭議層出不窮，交辦團隊研議試辦，由未徵收道路用地的地主出價，依公告現值打折，出價越低者得標，由縣府購買，地主有償提供通行，縣府視試辦效果，評估是否擴大辦理，收購私有道路用地標案，最近公告上路。

縣府運用容積移轉代金，籌措約1500萬元，優先苗栗市、頭份市及竹南鎮，辦理私有道路用地收購，縣府交通工務處指出，市價徵收所費不貲，縣府財政負擔沉重，標案採公開底價公告現值3成，投標成數依越低排序，苗栗都市計畫區收購預算800萬元，竹南頭份都市計畫區700萬元，今年10月15日開標，歡迎符合資格土地所有權人，檢具相關資料投標，決標至預算額度用完為止。

縣府交通工務處指出，都市計畫區私有道路用地開闢完成，也已經供公眾通行許久，但囿於政府財源、經費不足，長年未徵收，為了保障私有道路用地土地所有權人權益，價購為公家機關所有，標案詢問度相當高。