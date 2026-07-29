快訊

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

台灣淪「最孤立島嶼」！美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

國家隊出手守住4萬大關！台股尾盤急拉700點 收40,039點

聽新聞
0:00 / 0:00

都計已開闢未徵收道路用地爭議層出不窮 苗栗縣府試辦收購解套

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
都市計畫內已開闢未徵收道路用地爭議層不窮，苗栗縣政府試辦收購逐步解套。聯合報系資料照
都市計畫內已開闢未徵收道路用地爭議層不窮，苗栗縣政府試辦收購逐步解套。聯合報系資料照

都市計畫內已開闢未徵收道路用地歷史共業，爭議層出不窮，苗栗縣政府1500萬元首次試辦，收購苗栗市、頭份市、竹南鎮私有道路用地，底價公告現值3成，投標成數越低得標，購購取得逐步解套，並視效果評估是否擴大辦理。

政府限於經費，許多都市計畫道路用地已開闢卻未徵收，長期存在各個角落，苗栗市長余文忠今年3月間在縣長鍾東錦下鄉座談會，提案反映有些地主主張權益，故意阻擋通行順暢，甚至因此影響消防車、救護車進出，有公共安全疑慮，卻難以解決，造成地方困擾。

鍾東錦也有同感，認為類似的爭議層出不窮，交辦團隊研議試辦，由未徵收道路用地的地主出價，依公告現值打折，出價越低者得標，由縣府購買，地主有償提供通行，縣府視試辦效果，評估是否擴大辦理，收購私有道路用地標案，最近公告上路。

縣府運用容積移轉代金，籌措約1500萬元，優先苗栗市、頭份市及竹南鎮，辦理私有道路用地收購，縣府交通工務處指出，市價徵收所費不貲，縣府財政負擔沉重，標案採公開底價公告現值3成，投標成數依越低排序，苗栗都市計畫區收購預算800萬元，竹南頭份都市計畫區700萬元，今年10月15日開標，歡迎符合資格土地所有權人，檢具相關資料投標，決標至預算額度用完為止。

縣府交通工務處指出，都市計畫區私有道路用地開闢完成，也已經供公眾通行許久，但囿於政府財源、經費不足，長年未徵收，為了保障私有道路用地土地所有權人權益，價購為公家機關所有，標案詢問度相當高。

苗栗 鍾東錦 都市計畫

延伸閱讀

苗17線大龍村路段拓寬、防掏空迫在眉睫 縣府投入1500萬改善

兩度流標後新增分期與展延機制 彰化高鐵特區樂齡園區第3次標售

高雄市長選戰 柯志恩、賴瑞隆簽交通改善承諾書

竹市光復路一段525巷 8/11起試辦尖峰單行管制

相關新聞

敬老卡加碼掀攻防 黃世杰競辦批張善政抄政見 桃市府反嗆年增72億元

民進黨桃園市長參選人黃世杰提出敬老愛心卡每月點數提高至1200點、擴大使用範圍並改採年度累積制，引發藍綠交鋒。黃世杰競選辦公室今表示，提高點數雖會增加預算，但也能提升長者使用率，才是真正落實福利。市府則反批，若依黃世杰主張全面實施，一年約需72億元經費「等於100座市民活動中心的建設經費」呼籲應說清楚財源。

讓你「讀懂展覽」！2026國際木雕藝術交流展8月1日起安排6場導覽

苗栗縣文化觀光局為帶領民眾深入認識「2026國際木雕藝術交流展」的創作脈絡與策展理念，8月1日起推出「策展人帶路，走進空杯活水」6場系列導覽活動，由策展人親自領路，並邀專業導覽老師共同帶領觀眾深入展場，透過作品賞析、創作理念與策展觀點，探索木雕藝術的文化底蘊與當代表現。

苗17線大龍村路段拓寬、防掏空迫在眉睫 縣府投入1500萬改善

苗栗縣造橋鄉苗17線為地方往返三灣鄉、南庄鄉的重要聯絡道路，但大龍村2鄰路段因路面狹窄、急彎且視距不佳，加上野溪護岸基礎受掏空，長年影響行車安全，縣府經會勘決議投入1500萬元啟動改善工程。

成本人力吃緊...關懷據點四處補洞「主要靠企業捐助食材」

社區照顧關懷據點共餐服務除了使用者付費，也有不少據點「吃免錢」。新竹縣竹東鎮員崠社區每月舉辦免費共餐十多年不輟，仰賴熱心企業捐助大部分食材，苗栗縣竹森社區也靠社區參訪導覽、販售農產品補貼共餐費用，讓長輩能安心享用餐點。

物價飆升抗通膨！關懷據點共餐經費 桃竹苗都漲

物價、食材及水電瓦斯成本持續上漲，關懷據點長者共餐運作壓力大增。新竹市今年將長者餐費從每人七十元增至一百元，明年評估是否再增經費；苗栗縣長鍾東錦昨拍板，共餐據點九月起每月補助七千元提高到一萬元。桃園市已另編食材加值費，每月補助最高四萬五百元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。