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敬老卡加碼掀攻防 黃世杰競辦批張善政抄政見 桃市府反嗆年增72億元
民進黨桃園市長參選人黃世杰提出敬老愛心卡每月點數提高至1200點、擴大使用範圍並改採年度累積制，引發藍綠交鋒。黃世杰競選辦公室今表示，提高點數雖會增加預算，但也能提升長者使用率，才是真正落實福利。市府則反批，若依黃世杰主張全面實施，一年約需72億元經費「等於100座市民活動中心的建設經費」呼籲應說清楚財源。
多位民代今在桃園市議會臨時會討論敬老愛心卡議題，朝野議員針對點數是否提高、是否取消每月歸零及擴大使用範圍等議題交鋒。市府社會局表示，目前正整合交通、醫療、農業及體育等局處方案，預計8月初公布擴大使用規畫，目標明年1月上路。
黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹表示，黃世杰提出敬老卡升級政見後，張善政市府已開始跟進部分內容，民進黨議員王珮毓也曾在議會向張善政爭取進一步擴大使用範圍，卻遭張嗆聲、不理會相關訴求。如今敬老卡議題受到廣泛討論，連國民黨議員都支持相關方向。
黃宣尹說， 敬老愛心卡提升至1200點後，預算增加是必然，但對市民的照顧也會同步提升，讓長者能提高使用率、在更多場域消費，並改採年底結算，才是真正的福利政策，而不是現行「動動嘴皮」卻用不到的假福利。
市府新聞處長羅楚東則表示，黃世杰提出敬老愛心卡提升至1200點並擴大使用範圍，卻一直避談預算，就是因為不知道如何面對這個數字；依黃世杰主張，若1200點全數使用，以目前符合資格人數估算，每月約需6億元、一年約72億元，約等於100座市民活動中心的建設經費，任何福利政策都應說明財源及財政影響，而不是只提出政策口號。
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