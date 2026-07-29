讓你「讀懂展覽」！2026國際木雕藝術交流展8月1日起安排6場導覽

苗栗縣文化觀光局為帶領民眾深入認識「2026國際木雕藝術交流展」的創作脈絡與策展理念，8月1日起推出「策展人帶路，走進空杯活水」6場系列導覽活動，由策展人親自領路，並邀專業導覽老師共同帶領觀眾深入展場，透過作品賞析、創作理念與策展觀點，探索木雕藝術的文化底蘊與當代表現。

文觀局指出，今年國際木雕藝術交流展以「空杯活水」為策展主題，寓意以開放、謙遜的心境迎接多元文化與藝術思維，如同空杯方能納百川、活水方能生生不息。展覽匯聚來自不同國家與文化背景的藝術家，以各具特色的創作語彙，展現木雕藝術融合傳統工藝、當代創作與國際交流的多元樣貌，也呈現不同文化在木雕藝術中的交流與對話。

系列導覽共規畫6場次，分別於8月1日、22日及9月12日上午10點及下午2點辦理， 8月1日由展策展人張富峻導覽，分享策展理念、展覽規畫及作品背後的故事；8月22日由木雕藝術創作者林禹彤導覽，她畢業於東海大學美術學系研究所，作品多以人與人之間的連結為創作主題，從藝術家的視角帶領觀眾欣賞作品；9月12日由2025國際木雕競賽優選得主、木雕青年藝術家陳佩吟導覽，她畢業於國立台灣藝術大學雕塑學系，作品以療癒、親近人心為創作核心，將帶領民眾從創作者的視角，深入探索木雕藝術的創作特色與文化內涵。

苗栗縣政府三義木雕博物館表示，博物館不只是展示作品的空間，更是藝術交流與文化學習的重要場域。這次系列導覽希望透過策展人及專業導覽老師的引領，帶領民眾從欣賞作品進一步理解藝術家的創作思維、策展理念及作品背後的文化意涵，讓觀眾不只是「看展」，更能「讀懂展覽」，感受木雕藝術跨越國界交流激盪出的創新能量與文化魅力。

三義木雕館指出，導覽活動將於三義木雕博物館二館二樓大廳辦理，每場約60分鐘，每場限額15名，免費參加，採各場次依序開放報名，報名連結（https://forms.gle/VHcmPQdgE2QW5UTw5）額滿為止。館方誠摯邀請喜愛藝術、文化及木雕創作的民眾踴躍參與，跟隨策展人及藝術家的腳步走進「空杯活水」，從作品、創作理念到文化交流，感受國際木雕藝術跨越地域與文化所激盪出的多元樣貌，體驗一場兼具深度與美感的藝術之旅。

相關活動訊息可至三義木雕博物館官網（ https://wood.mlc.gov.tw/ ）查詢。

2026國際木雕藝術交流展即將正式開展，今年以「空杯活水」為主題，邀請多國創作者參展。圖／三義木雕館提供

2026國際木雕藝術交流展即將正式開展，今年以「空杯活水」為主題，邀請多國創作者參展。圖／三義木雕館提供