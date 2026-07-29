新竹市幸福宜居網3.0上線！導入 GeoAI、串聯桃竹苗打造智慧地政標竿

新竹市政府宣布已升級推出「新竹市幸福宜居網3.0」，新版平台導入GeoAI技術，推出全國首創「AI皮卡特派員」，並首創跨域串聯GeoLink，整合桃竹竹苗四縣市圖資共享，讓民眾透過單一平臺即可查詢區域生活資訊，提供更智慧、便捷的地理資訊服務。

竹市府持續推動智慧城市建設，繼2023年5月率全國之先推出結合3D圖臺與立體實價登錄的「新竹市幸福宜居網2.0」後，持續精進系統功能與使用者體驗，正式升級推出「新竹市幸福宜居網3.0」。日前在「桃竹竹苗跨域合作共享發布會」中展示系統成果，展現智慧治理與跨域合作創新成果。

新竹市長高虹安表示，竹市人口持續成長，桃竹竹苗生活圈互動日益緊密，民眾對居住環境及房地資訊的需求也更加多元。市府以打造「安居科技城」為目標，積極導入地理資訊、三維建模及生成式AI等創新技術，突破傳統資料查詢限制，將地號、建號、都市計畫及實價登錄等分散且複雜的資訊，整合為直覺、易讀的視覺化介面，協助民眾快速掌握居住環境及市場趨勢，提升住宅選擇與房地交易決策效率。

這次「幸福宜居網3.0」以「操作更簡單、查詢更快速」為核心理念，全面優化圖臺介面、功能配置及行動裝置使用體驗。其中，全國首創的「AI皮卡特派員」結合生成式AI技術，將市府吉祥物化身為24小時智慧服務助手，民眾只需以自然語言提問，即可於10秒內快速定位土地位置並取得相關房地資訊，大幅降低地理資訊查詢門檻，讓查詢更直覺、更便利。

因應民眾跨行政區查詢土地資料的需求，市府透過桃竹竹苗區域治理平臺會議協調合作，獲桃園市及苗栗縣支持，進一步串聯桃園市、新竹縣及苗栗縣圖資，首創跨縣市「GeoLink」平臺。透過跨域整合，民眾可於單一平臺查詢地籍、實價登錄、土地使用及房地市場等資訊，服務範圍由新竹市原約60萬生活人口，擴展至桃竹竹苗400萬人共同生活圈，服務涵蓋人口提升達6.3倍，逐步建構智慧便捷的桃竹竹苗智慧生活圈。

高虹安說，「新竹市幸福宜居網」自2014年建置以來，歷經2D圖臺、3D建物、5D實價登錄，到結合GeoAI及跨域共享的3.0版本，持續深化地理資訊應用與智慧服務。此次升級不僅強化三維建物資料整合，透過全市建物白模串聯建物登記、建築執照及使用執照等資訊，呈現建物結構、屋齡、樓高及使用類型等多元資訊；同時介接去識別化人口資料，展示社區人口分布及產權概況，讓圖資應用從單純查詢服務延伸至都市規劃、防災應變、社福資源配置及公共建設決策等面向，成為市政治理的重要數據支援工具。

未來，市府將持續推動3D建物圖資API開放應用，擴充AI Agent智慧代理功能，並將跨域圖資共享經驗推廣至更多縣市，深化智慧治理應用，打造「查得到、看得懂、辦得快」的智慧地政服務，讓科技真正融入民眾生活，提升城市治理效能與服務品質。

「新竹市幸福宜居網3.0」，新版平台導入GeoAI技術，推出全國首創「AI皮卡特派員」。 竹市府／提供