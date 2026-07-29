苗17線大龍村路段拓寬、防掏空迫在眉睫 縣府投入1500萬改善

苗栗縣造橋鄉苗17線為地方往返三灣鄉、南庄鄉的重要聯絡道路，但大龍村2鄰路段因路面狹窄、急彎且視距不佳，加上野溪護岸基礎受掏空，長年影響行車安全，縣府經會勘決議投入1500萬元啟動改善工程。

近日，縣長鍾東錦率縣府交通工務處前往實地會勘，認為拓寬避車彎、防掏空已迫在眉睫，允諾由縣府補助1000萬元，配合造橋鄉公所自籌500萬元，共投入1500萬元啟動改善工程，由造橋鄉公所辦理。

縣府交通工務處表示，苗17線造橋大龍村彎道處道路狹窄、視距不佳，加上前方野溪護岸基礎已有掏空情形，影響用路人安全；改善工程主要針對約60公尺彎道路段施設避車彎並改善線型，以提升行車視距與路網安全。

造橋鄉公所指出，苗17線此處彎道因為道路狹窄、彎道急、視線又受限，車輛行經都得格外放慢速度，地方多年期盼改善；未來除改善彎道線型，同時將施作約25公尺跨溪排水箱涵，兼顧排水功能與護岸安全，防止土石掏空，並順勢活化周邊土地利用、增加停車空間。