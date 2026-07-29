聽新聞
0:00 / 0:00
苗17線大龍村路段拓寬、防掏空迫在眉睫 縣府投入1500萬改善
苗栗縣造橋鄉苗17線為地方往返三灣鄉、南庄鄉的重要聯絡道路，但大龍村2鄰路段因路面狹窄、急彎且視距不佳，加上野溪護岸基礎受掏空，長年影響行車安全，縣府經會勘決議投入1500萬元啟動改善工程。
近日，縣長鍾東錦率縣府交通工務處前往實地會勘，認為拓寬避車彎、防掏空已迫在眉睫，允諾由縣府補助1000萬元，配合造橋鄉公所自籌500萬元，共投入1500萬元啟動改善工程，由造橋鄉公所辦理。
縣府交通工務處表示，苗17線造橋大龍村彎道處道路狹窄、視距不佳，加上前方野溪護岸基礎已有掏空情形，影響用路人安全；改善工程主要針對約60公尺彎道路段施設避車彎並改善線型，以提升行車視距與路網安全。
造橋鄉公所指出，苗17線此處彎道因為道路狹窄、彎道急、視線又受限，車輛行經都得格外放慢速度，地方多年期盼改善；未來除改善彎道線型，同時將施作約25公尺跨溪排水箱涵，兼顧排水功能與護岸安全，防止土石掏空，並順勢活化周邊土地利用、增加停車空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。